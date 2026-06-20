Muere en accidente aéreo Claude Guillemot, fundador de Ubisoft, la firma detrás de Assassin’s Creed y Just Dance

Santiago

El mundo de los videojuegos enfrenta una jornada de luto tras la muerte de Claude Guillemot, uno de los cinco hermanos que fundaron Ubisoft en 1986 y pieza clave en el desarrollo de una de las compañías más influyentes de la industria.

Guillemot falleció a los 69 años en un accidente aéreo ocurrido en la localidad francesa de La Baule, en la costa atlántica del país, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó a tierra durante la fase de aproximación al aeropuerto local. El siniestro involucró a una avioneta tipo Cessna y también provocó la muerte de otra persona que se encontraba a bordo.

La propia Ubisoft confirmó el fallecimiento a través de un comunicado, en el que expresó su pesar por la pérdida de uno de sus fundadores. Claude Guillemot no solo formó parte del origen de la empresa junto a sus hermanos, sino que además se desempeñaba como presidente de Guillemot Corporation, grupo ligado históricamente al crecimiento de la firma francesa.

Bajo el impulso de la familia Guillemot, Ubisoft se transformó en una de las mayores desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos del mundo, con franquicias de alcance global como Assassin’s Creed, Just Dance, Rayman, Prince of Persia y varias entregas del universo Tom Clancy.