Presidente de Bolivia decreta estado de excepción y acusa a Evo Morales de impulsar la crisis

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó estado de excepción tras más de seis semanas de protestas en su contra, en las que personas afines al exmandatario Evo Morales bloquearon carreteras.

El mandatario había logrado un acuerdo este viernes con la central sindical COB para pacificar el país, pero indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros de Morales decidieron mantener los bloqueos

“Tomamos la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, señaló la autoridad, quien denunció que hay “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

Reclaman renuncia de Paz

A principios de mayo, obreros, campesinos e indígenas comenzaron una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno solución a la crisis económica y rechazar la venta de gasolina de mala calidad.

Tras la falta de acuerdos, esos sectores reclamaron la renuncia de Rodrigo Paz y el bloqueo de vías se extendió a todo el país. El gobierno acusa a Evo Morales de promover las manifestaciones y usar dinero proveniente del tráfico de drogas .

Actualmente, Morales permanece oculto en la región cocalera del Chapare para evitar una orden de detención en el marco de una investigación por presunta trata de una menor de edad, a quien habría dejado embarazada.