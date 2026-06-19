Devuelven a Bolivia a los cinco militares detenidos en Colchane tras cruce de frontera con Chile

Los cinco militares bolivianos detenidos en la frontera de Colchane, en la región de Tarapacá, fueron devueltos a su país tras un procedimiento coordinado entre autoridades chilenas y bolivianas, luego de ser detectados en un sector cercano al Salar de Coipasa.

El grupo fue interceptado por personal del Ejército chileno y posteriormente detenido por Carabineros, tras ser identificado a unos 500 metros dentro del territorio nacional.

La entrega se concretó en el complejo fronterizo de Pisiga, en Bolivia, donde la Policía de Investigaciones realizó el traspaso a la Policía Boliviana y a la Dirección General de Migración, recogió La Tercera.

Los uniformados pertenecen al Grupo de Tarea Conjunta “Huayllas”, según informó el Ministerio de Defensa del país altiplánico. Entre ellos se encuentran un teniente de navío, tres suboficiales y un sargento segundo, quienes desarrollaban labores vinculadas a operaciones de control del contrabando.

Durante el procedimiento en territorio chileno se incautó un vehículo militar, además de armamento, municiones y dispositivos electrónicos, elementos que quedaron bajo cadena de custodia mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

Desde el Ministerio Público chileno se mantiene la revisión de los antecedentes, mientras el caso sigue en desarrollo en la zona fronteriza.

En paralelo, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando de Bolivia, coronel José Castro, informó la apertura de un sumario informativo militar para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades administrativas.

La autoridad boliviana sostuvo que las características del terreno podrían haber influido en el ingreso no intencional a territorio chileno. “Las características geográficas del Salar de Coipasa, donde la línea limítrofe carece de referencias naturales claramente visibles, pudieron haber contribuido a una transgresión involuntaria de la frontera”, señaló.