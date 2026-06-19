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VIDEO. Gobierno de Bolivia y Central Obrera logran acuerdo tras 50 días de crisis

Está pendiente, no obstante, que los campesinos y grupos afines a Evo Morales levanten los bloqueos en las carreteras.

Información de

DW

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / AIZAR RALDES

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) lograron el viernes (19.06.2026) un acuerdo para “pacificar” el país tras siete semanas de conflicto, si bien los sindicatos campesinos y los sectores afines al exmandatario Evo Morales mantienen los bloqueos de carreteras con los que exigen la renuncia del gobernante.

El acuerdo fue firmado por Paz y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, después de una reunión realizada a puertas cerradas entre una delegación de la entidad sindical y cinco ministros del gobierno.

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“A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo a los medios, luego de la firma del acuerdo en la Casa de Gobierno en la capital boliviana.

No obstante, está pendiente un acercamiento con la Federación Departamental de Campesinos de La Paz que mantiene los bloqueos de carreteras iniciados el pasado 6 de mayo, y también se mantienen movilizados los afines a Morales (2006-2019), quienes descartaron dialogar e insisten en la renuncia de Paz.

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