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VIDEOS. Países Bajos golea a Suecia y mantiene su ilusión en el Mundial 2026

El equipo de Ronald Koeman venció al conjunto sueco y quedó a un paso de avanzar de fase en la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

(Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images) / Chris Brunskill/Fantasista

En un partido que no evidencia lo sucedido en la cancha con el marcador final, Países Bajos goleó 4 a 1 a Suecia, quienes merecieron mucho más en el partido. Brian Brobbey y Cody Gakpo convirtieron un doblete cada uno para la victoria de su selección en el Mundial 2026.

En el primer tiempo, el equipo de Ronald Koeman controló el juego al inicio y sacó rápidamente diferencia en el marcador. El delantero centro neerlandés, Brian Brobbey anotó un doblete en doce minutos y el partido se empezó a definir tempranamente.

A los 5′, el goleador recibió un gran centro de Cody Gakpo y apareció sin marca en la boca del arco. Luego, a los 17′, recibió la asistencia de Dumfries y tuvo que estirar la pierna derecha para anotar el segundo.

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Pese a estas dos anotaciones rápidas, Suecia no quedó atrás y comenzó a ir por un descuento. Aun cuando se generó varias opciones al final de la primera parte, no batir al arquero Bart Verbruggen.

Luego, en el segundo tiempo, Países Bajos definió el resultado final. Cody Gakpo apareció y marcó un doblete para sentenciar la goleada sobre el conjunto sueco.

A los 47′, el delantero del Liverpool apareció solo en la boca del arco y sólo tuvo que empujar el balón para anotar el tercero. Minutos más tarde, encaró a la defensa y definió al palo del portero para convertir el cuarto.

Suecia ya estaba siendo vapuleado por Países Bajos, sin embargo no bajó los brazos y siguió luchando en la cancha. Gracias a su esfuerzo, a los 59′, Anthony Elanga se metió entre los centrales y anotó el único descuento para el equipo de Graham Potter.

Sobre el final del partido, Crysencio Summerville anotó el definitivo 5 a 1 con un fuerte remate de media distancia.

Revisa los goles del partido entre Países Bajos y Suecia en el Mundial 2026

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