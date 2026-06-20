En un partido que no evidencia lo sucedido en la cancha con el marcador final, Países Bajos goleó 4 a 1 a Suecia, quienes merecieron mucho más en el partido. Brian Brobbey y Cody Gakpo convirtieron un doblete cada uno para la victoria de su selección en el Mundial 2026.

En el primer tiempo, el equipo de Ronald Koeman controló el juego al inicio y sacó rápidamente diferencia en el marcador. El delantero centro neerlandés, Brian Brobbey anotó un doblete en doce minutos y el partido se empezó a definir tempranamente.

A los 5′, el goleador recibió un gran centro de Cody Gakpo y apareció sin marca en la boca del arco. Luego, a los 17′, recibió la asistencia de Dumfries y tuvo que estirar la pierna derecha para anotar el segundo.

Pese a estas dos anotaciones rápidas, Suecia no quedó atrás y comenzó a ir por un descuento. Aun cuando se generó varias opciones al final de la primera parte, no batir al arquero Bart Verbruggen.

Luego, en el segundo tiempo, Países Bajos definió el resultado final. Cody Gakpo apareció y marcó un doblete para sentenciar la goleada sobre el conjunto sueco.

A los 47′, el delantero del Liverpool apareció solo en la boca del arco y sólo tuvo que empujar el balón para anotar el tercero. Minutos más tarde, encaró a la defensa y definió al palo del portero para convertir el cuarto.

Suecia ya estaba siendo vapuleado por Países Bajos, sin embargo no bajó los brazos y siguió luchando en la cancha. Gracias a su esfuerzo, a los 59′, Anthony Elanga se metió entre los centrales y anotó el único descuento para el equipo de Graham Potter.

Sobre el final del partido, Crysencio Summerville anotó el definitivo 5 a 1 con un fuerte remate de media distancia.

Revisa los goles del partido entre Países Bajos y Suecia en el Mundial 2026

🇳🇱 BROBBEY LA MANDÓ A GUARDAR



A los cinco minutos del primer tiempo, Brian Brobbey puso el 1 a 0 para Países Bajos ante Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🏆 pic.twitter.com/ecWGq9kSjT — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

🇳🇱 DOBLETE PARA BROBBEY



En tan solo quince minutos, Brian Brobbey y su doblete para poner el 2 a 0 de Países Bajos ante Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🏆 pic.twitter.com/EpR4ro1RFI — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

YA ES GOLEADA NEERLANDESA



Cody Gapko empujó la pelota y puso el 3-0 de Países Bajos sobre Suecia en Huston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9t1d8o1K8c — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

LLEGÓ EL CUARTO DE PAÍSES BAJOS



Segundo gol del partido para Cody Gapko y el 4-0 para su equipo ante Suecia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vkFKma36Fi — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

GOLAZO PARA DESCONTAR



Apareció la velocidad Elanga para recortar la distancia. Países Bajos gana, pero ahora por 4-1 en Houston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3MyQzHXIym — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026