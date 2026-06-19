Minvu solicita querella al CDE contra entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción de El Olivar

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por el ministro Iván Poduje,solicitó este viernes formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la interposición de una querella criminal contra las entidades patrocinantes (EP) Social Arquitectura y Uno a Uno S.A.. La drástica decisión surge tras la culminación de un ciclo de auditorías internas que dejaron al descubierto presuntos delitos de corrupción en el sensible proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, zona devastada por los megaicendios de 2024.

A través de un comunicado oficial, el Minvu detalló que las acciones penales sugeridas apuntan a ilícitos de alta gravedad, tales como falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros. Según la secretaría de Estado, las indagatorias acreditaron una “utilización indebida de la función pública” destinada expresamente a beneficiar a estos actores privados.

Certificados falsos para amarrar $29 mil millones

El esquema del fraude quedó en evidencia al detectar la participación de un exdirector del Serviu Valparaíso —cuya identidad se mantiene bajo reserva— que el 19 de julio de 2024 suscribió un certificado de experiencia técnica falso. El documento acreditaba mañosamente que la EP Social Arquitectura poseía 1.006 beneficiarios distribuidos en 14 proyectos. Sin embargo, el Minvu constató que ninguna de esas obras estaba concluida a la fecha y varias registraban un 0% de avance real.

A pesar de la inexistencia de las faenas, la validación de este papel le permitió a la cuestionada empresa elevar de forma irregular su categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT). Gracias a esta maniobra, accedió de forma ilegítima a contratos de alta complejidad técnica valorados en 709.143,09 UF, equivalentes a $29.735.320.015 al valor actual del 19 de junio. Adicionalmente, se constató que la exautoridad del Serviu acompañó presencialmente a la firma y a la constructora San Sebastián a reuniones clave de adjudicación de proyectos.

La red de anomalías en torno a Social Arquitectura sumó otra arista: una funcionaria de la plataforma de Asistencia Social del Minvu revisaba y visaba de forma sistemática los módulos de la firma, omitiendo deliberadamente declarar su estrecho lazo familiar con el socio y administrador de dicha entidad patrocinante.



