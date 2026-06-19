Israel bombardea el sur de Líbano pese a acuerdo de paz: hay al menos 18 muertos y 33 heridos

Israel lanzó ataques en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del Líbano: 18 personas murieron y otras 33 resultaron heridas, pese al acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, que fija un cese de hostilidades.

La acción más sangrienta tuvo lugar en Harouf, con al menos siete muertos y diez heridos , según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud Pública del Líbano tildó los ataques israelíes como “intensos” y que “impiden la evacuación de los fallecidos y heridos”.

Entre los fallecidos hay un miembro de la Defensa Civil, según informó la entidad, que lamentó la muerte del identificado como Mahoud Jaafar Shuaib, junto a su familia -sin precisar la cifra- como consecuencia de la “agresión israelí”.

Los bombardeos se producen horas después de que Hezbolá reivindicara dos ataques contra tropas israelíes que intentaron avanzar en el sur del Líbano .

Israel confirma muerte de cuatro de sus soldados

El Ejército de Israel confirmó los ataques mediante un breve comunicado, argumentando que responden a “repetidas violaciones del alto el fuego” por parte de Hezbolá.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano”, indica la nota castrense.

Además, anunció la muerte de cuatro de sus soldados en estas operaciones, sus primeras bajas desde la firma del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.