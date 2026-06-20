;

Escándalo en el Mundial 2026: dirigente sudamericano habría llevado a su amante a EE.UU.

El directivo fue acusado de financiar viajes y hospedaje de lujo.

Sebastián Escares

Escándalo en el Mundial 2026: dirigente sudamericano habría llevado a su amante a EE.UU.

Escándalo en el Mundial 2026: dirigente sudamericano habría llevado a su amante a EE.UU. / Al Sermeno/ISI Photos

El fútbol sudamericano se remece con un escándalo de proporciones. Samir Xaud, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quedó envuelto en una polémica tras ser acusado de utilizar millonarios recursos de la entidad para financiar los viajes y el lujoso hospedaje de su presunta amante en el Mundial 2026.

La bomba estalló luego de que el portal LeoDias revelara los registros que complican al timonel del fútbol brasileño, quien asumió el cargo en mayo de 2025.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a la denuncia, la mujer involucrada es Camila Cristina Andrade, una conocida empresaria del sector fitness y oriunda del mismo estado que Xaud.

Los antecedentes detallan la maniobra del dirigente:

  • El hospedaje oculto: Andrade se alojó en el exclusivo hotel Hyatt Regency Grand Central de Nueva York, bajo una reserva directamente vinculada al presidente de la CBF.
  • El encuentro familiar: un día después de que la empresaria abandonara Nueva York, Xaud viajó a Ciudad de México, lugar donde se reunió con su esposa para asistir juntos a la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo.

“Él asumió hace más de un año y, desde entonces, muchos viajes vienen siendo pagados por la Confederación a amigos, familiares y amantes“, lanzó una fuente reservada al medio brasileño, asegurando que esta es una práctica habitual en la gestión.

La respuesta de la CBF ante la crisis

El impacto de la noticia obligó a la Confederación Brasileña de Fútbol a romper el silencio de manera urgente a través de un comunicado oficial.

Desde el organismo intentaron blindar al dirigente asegurando que “los gastos particulares de los dirigentes son asumidos por ellos mismos” y que el dinero de la federación está destinado “exclusivamente a las actividades institucionales”.

En esa misma línea, la entidad señaló que “tiene como pilares la transparencia, la responsabilidad administrativa y el compromiso con la integridad”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad