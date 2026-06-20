Escándalo en el Mundial 2026: dirigente sudamericano habría llevado a su amante a EE.UU. / Al Sermeno/ISI Photos

El fútbol sudamericano se remece con un escándalo de proporciones. Samir Xaud, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quedó envuelto en una polémica tras ser acusado de utilizar millonarios recursos de la entidad para financiar los viajes y el lujoso hospedaje de su presunta amante en el Mundial 2026.

La bomba estalló luego de que el portal LeoDias revelara los registros que complican al timonel del fútbol brasileño, quien asumió el cargo en mayo de 2025.

De acuerdo a la denuncia, la mujer involucrada es Camila Cristina Andrade, una conocida empresaria del sector fitness y oriunda del mismo estado que Xaud.

Los antecedentes detallan la maniobra del dirigente:

El hospedaje oculto: Andrade se alojó en el exclusivo hotel Hyatt Regency Grand Central de Nueva York , bajo una reserva directamente vinculada al presidente de la CBF.

Andrade se alojó en el exclusivo hotel , bajo una reserva directamente vinculada al presidente de la CBF. El encuentro familiar: un día después de que la empresaria abandonara Nueva York, Xaud viajó a Ciudad de México, lugar donde se reunió con su esposa para asistir juntos a la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo.

“Él asumió hace más de un año y, desde entonces, muchos viajes vienen siendo pagados por la Confederación a amigos, familiares y amantes“, lanzó una fuente reservada al medio brasileño, asegurando que esta es una práctica habitual en la gestión.

La respuesta de la CBF ante la crisis

El impacto de la noticia obligó a la Confederación Brasileña de Fútbol a romper el silencio de manera urgente a través de un comunicado oficial.

Desde el organismo intentaron blindar al dirigente asegurando que “los gastos particulares de los dirigentes son asumidos por ellos mismos” y que el dinero de la federación está destinado “exclusivamente a las actividades institucionales”.

En esa misma línea, la entidad señaló que “tiene como pilares la transparencia, la responsabilidad administrativa y el compromiso con la integridad”.