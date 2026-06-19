“Ningún menor pasó y salió sin control”: PDI detalla protocolo de ingreso para niños extranjeros

En medio de la controversia generada por un informe de Contraloría, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, detalló cómo operan los controles fronterizos ante la llegada de menores de edad con visas de reunificación, descartando tajantemente que existan ingresos al país sin la debida fiscalización.

La máxima autoridad de la PDIfue categórica en desmentir las versiones que apuntaban a un presunto descontrol en las fronteras. “Ningún menor como se quiso hacer saber que (...) llegó al aeropuerto, pasó y salió, como dice cualquier adulto, hace un control migratorio”, enfatizó Cerna.

Casetas exclusivas y revisión “uno a uno”

Para abordar los flujos migratorios, especialmente cuando se trata de la llegada de vuelos chárter, la PDI habilita casetas distintas que se encargan exclusivamente de la fiscalización de estos pasajeros. El procedimiento consiste en una revisión exhaustiva, “uno a uno”, corroborando que la documentación del menor coincida con su visa de reunificación y con los datos del adulto que lo espera.

Según detalló el director de la PDI, una vez que se verifica esta información documental, los oficiales toman contacto con el “adulto vinculante”, que habitualmente aguarda en el sector de llegadas, y proceden a reunirlo con el menor.

El acta de entrega: Trazabilidad y firmas obligatorias

El paso fundamental de este protocolo es dejar un registro oficial de con quién se va el niño, niña o adolescente. Para ello, el oficial a cargo de la fiscalización redacta un acta formal de entrega.

En este documento legal queda estrictamente registrado “el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe”. Además, Cerna puntualizó que esta información debe relacionarse de manera exacta con los documentos originales que trae el adulto.

Para sellar el procedimiento y permitir la salida del aeropuerto, el acta debe ser firmada tanto por el adulto vinculante como por el oficial de la PDI que efectúa la entrega.

Con este nivel de detalle sobre la trazabilidad de cada menor que ingresa a Chile por reunificación familiar, el jefe policial dio por zanjada la polémica operativa afirmando que el ingreso de estos niños “no es un flujo sin ninguna constatación, sin ninguna vinculación y sin ninguna verificación”.