Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 21 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este domingo contempla cuatro duelos.
Hoy, domingo 21 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la segunda fecha del grupo G y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo H.
Revisa también:
Grupo H
La programación del Mundial 2026 hoy 21 de junio arrancará al mediodía en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde España enfrentará a Arabia Saudita. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Tras ello, a contar de las 18:00 horas, Uruguay jugará ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo G
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 15:00 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, lugar en que Bélgica enfrentará a Irán. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Luego, a partir de las 21:00 horas, Nueva Zelanda se medirá con Egipto en el BC Place de Vancouver, encuentro que se podrá observar en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.