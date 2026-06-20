Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 21 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Soccrates Images

Hoy, domingo 21 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la segunda fecha del grupo G y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo H.

Grupo H

La programación del Mundial 2026 hoy 21 de junio arrancará al mediodía en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde España enfrentará a Arabia Saudita. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Tras ello, a contar de las 18:00 horas, Uruguay jugará ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo G

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 15:00 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, lugar en que Bélgica enfrentará a Irán. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Luego, a partir de las 21:00 horas, Nueva Zelanda se medirá con Egipto en el BC Place de Vancouver, encuentro que se podrá observar en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.