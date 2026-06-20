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Ciclista muere tras chocar contra barrera de contención mientras practicaba descenso en Valparaíso

La víctima, de aproximadamente 30 años, realizaba una bajada junto a dos amigos en las fuertes pendientes del cerro Cárcel. Carabineros investiga cómo se produjo el hecho.

Martín Neut

Ciclista muere en cerro Cárcel de Valparaíso

Ciclista muere en cerro Cárcel de Valparaíso / Foto: @AlertaNoticiasV

Un ciclista murió la tarde de este sábado tras sufrir un grave accidente mientras realizaba descenso en bicicleta en el Cerro Cárcel de Valparaíso, en compañía de dos amigos.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas en el sector de la intersección de calles Carlos Lyon y Guale, un punto conocido por sus pronunciadas pendientes y utilizado habitualmente para la práctica de downhill (DH), disciplina que consiste en descensos a alta velocidad por terrenos empinados y con obstáculos.

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En ese contexto, y por causas que aún son investigadas, el deportista perdió el control de su bicicleta y terminó impactando de frente contra una barrera de contención metálica. Producto de la gravedad del golpe, el hombre —de aproximadamente 30 años— falleció en el lugar.

El mayor Hernán Díaz, de la Prefectura de Valparaíso, confirmó el deceso en el sitio del suceso. “Debido a la gravedad de sus lesiones, falleció en el lugar (...) nos mantenemos en espera del Servicio Médico Legal”, señaló el oficial.

Sus acompañantes no resultaron con lesiones, aunque quedaron afectados tras presenciar el accidente. La Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

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