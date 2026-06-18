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El dato que se conoció horas después de asesinato de mujer en Maipú y que cambió el foco de la investigación

El crimen ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa tras asistir a una clase de zumba.

Javiera Rivera

El dato que se conoció horas después de asesinato de mujer en Maipú y que cambió el foco de la investigación

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el asesinato de Cristina Solórzano Quero, la mujer de 64 años que murió tras ser atacada cuando regresaba a su casa luego de asistir a una clase de zumba en Maipú, Región Metropolitana.

Con el paso de las horas, se reveló un dato que ha generado cuestionamientos: el adolescente de 16 años detenido por el crimen había salido de una internación provisoria apenas un día antes de que ocurrieran los hechos.

Según los antecedentes del caso, el joven había sido internado por una causa relacionada con otro homicidio.

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Además, mientras permanecía en un centro de Buin, fue acusado de participar en la muerte de otra persona que también se encontraba internada en el recinto.

Por lo anterior, la Justicia decidió reemplazar la medida cautelar por arresto domiciliario total, situación que le permitió encontrarse fuera del centro al momento del ataque.

Por ahora, el adolescente permanece a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer todos los antecedentes del caso.

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