Ministra Wulf se reúne con la UNICEF y la comunidad haitiana tras las alarmas por desparadero de niños

La Fuerza de Tarea gubernamental articulada para abordar la situación de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana completó este viernes 19 de junio de 2026 su segunda jornada consecutiva de comisiones de trabajo. Las instancias de diálogo, encabezadas por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, persiguen el objetivo prioritario de esclarecer las condiciones y el paradero de los menores de edad que hicieron ingreso al territorio nacional amparados bajo los procesos oficiales de reunificación familiar.

El despliegue de encuentros sectoriales —diseñado por el Ejecutivo para informar las principales líneas de acción del aparato estatal y recoger recomendaciones técnicas de expertos— se concentró en robustecer los canales de identificación, protección institucional y seguimiento de la infancia migrante.

Coordinación con Seguridad Pública y el Ministerio Público

La agenda de la secretaria de Estado se inició a primera hora de este viernes con una reunión de trabajo junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la cita, ambas autoridades analizaron de forma exhaustiva el estado del control fronterizo del país, coincidiendo en la necesidad urgente de reforzar la fiscalización operativa ante el aumento de ingresos por pasos de carácter irregular.

Posteriormente, la ministra Wulf sostuvo una audiencia clave con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El propósito central de la cita fue coordinar los esfuerzos técnicos y definir los mecanismos idóneos para que los ministerios civiles logren articular de manera eficiente con el Ministerio Público, proveyendo insumos y antecedentes que colaboren de forma directa con la investigación penal de alta complejidad que se encuentra en pleno desarrollo en los tribunales.

Alianza con el mundo civil y despliegue en municipios

Durante el bloque de la tarde, las autoridades estatales abrieron el debate hacia los organismos de la sociedad civil y agencias de carácter internacional. En la mesa técnica participaron representantes de la Defensoría de la Niñez, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Fundación Amparo y Justicia, Pacto Niñez, América Solidaria, el Instituto Chileno Católico de Migración (INCAMI) y delegados oficiales de la propia comunidad haitiana residente en Chile. En dicho espacio, el Gobierno relevó la pertinencia de mantener informadas a las bases comunitarias y asimilar los catastros locales para mejorar los sistemas de búsqueda.

El hito de clausura de la jornada convocó a representantes de diversas municipalidades y alcaldes del país, con el fin de trazar las directrices del trabajo territorial y el cruce de datos en las comunas.

De acuerdo con el balance entregado por el Ministerio de Desarrollo Social, los ejes de acción consensuados por la Fuerza de Tarea se concentrarán en cuatro pilares estratégicos:

Robustecer el actual sistema de garantías de la infancia.DOC

Avanzar hacia la interoperabilidad técnica de las bases de datos y plataformas de seguimiento de las distintas instituciones del Estado.DOC

y plataformas de seguimiento de las distintas instituciones del Estado.DOC Diseñar programas de acompañamiento y de intervención social a mediano plazo que permitan vigilar la trayectoria de estos niños más allá de la fase de emergencia inmediata.DOC

Al cierre de la sesión, la ministra María Jesús Wulf formuló un enérgico llamado a todos los actores políticos y sociales a actuar con la máxima responsabilidad en el manejo público de la información, enfatizando que el Estado priorizará, por sobre cualquier consideración de debate, el derecho a la privacidad y la integridad de los menores involucrados.