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La U define su primera salida para el segundo semestre: decisión final de Gago

Felipe Salomoni no seguirá en los azules de cara a la segunda parte de la temporada. El lateral ya se despidió de sus compañeros y retornará a Guaraní de Paraguay.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile ya comenzó a mover sus piezas de cara al segundo semestre y definió su primera salida del plantel. Se trata del lateral izquierdo Felipe Salomoni, quien no continuará en el cuadro azul tras perder espacio en el equipo de Fernando Gago.

Según informó el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, el defensor argentino ya se despidió de sus compañeros en el CDA y retornará a Guaraní de Paraguay, club dueño de su pase.

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El zaguero de 23 años llegó a la U a mediados de 2025 en condición de préstamo, bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, convirtiéndose en una alternativa recurrente para el actual entrenador de San Lorenzo.

Sin embargo, con la llegada de Fernando Gago, su protagonismo disminuyó y quedó relegado, siendo superado en la consideración por Marcelo Morales. De hecho, ni siquiera fue convocado para el duelo ante O’Higgins en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

En la presente temporada, Felipe Salomoni ha disputado apenas 10 partidos con Universidad de Chile, sin completar ninguno los 90 minutos. En ellos, no registra goles, aunque sí aportó con una asistencia.

Con su inminente salida, Azul Azul liberará un cupo de extranjero, el que podría ser utilizado para la llegada de un refuerzo internacional a mediados de año.

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