;

Llegó como fichaje estrella a Chile, fue acusado de chocar ebrio y ahora su club confirma su salida: “De mutuo acuerdo”

Everton confirmó la desvinculación definitiva del volante mexicano Diéter Villalpando, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito hace pocas semanas en Viña del Mar.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Everton concretó su primera salida de cara al próximo mercado de fichajes, con la mira puesta en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. A través de redes sociales, el cuadro ruletero informó que puso término anticipado al contrato del volante mexicano Dieter Villalpando.

El mediocampista de 34 años se vio involucrado en un accidente de tránsito el pasado 6 de junio en la Avenida San Martín, en Viña del Mar. La situación fue confirmada por la propia institución, luego que se viralizara una denuncia realizada contra el jugador azteca en redes sociales.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a la denuncia, Villalpando chocó a un vehículo mientras conducía a alta velocidad y, según el testimonio de las víctimas, bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, el jugador habría intentado darse a la fuga, un episodio que finalmente terminó costándole su salida de Everton.

“Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de mutuo acuerdo, se ha puesto término a la relación contractual que vinculaba a nuestra institución con el jugador Diéter Daniel Villalpando Pérez", señaló el conjunto ruletero.

“El club le desea éxito en sus futuros desafíos”, añadieron desde la institución viñamarina en un escueto comunicado, sin entregar mayores detalles respecto del caso que involucró al volante mexicano.

Cabe recordar que Villalpando fichó por Everton a inicios de año proveniente de Juárez, pero solo alcanzó a jugar nueve partidos entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga. No registró goles ni asistencias.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad