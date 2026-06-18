Llegó como fichaje estrella a Chile, fue acusado de chocar ebrio y ahora su club confirma su salida: “De mutuo acuerdo”

Everton concretó su primera salida de cara al próximo mercado de fichajes, con la mira puesta en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. A través de redes sociales, el cuadro ruletero informó que puso término anticipado al contrato del volante mexicano Dieter Villalpando.

El mediocampista de 34 años se vio involucrado en un accidente de tránsito el pasado 6 de junio en la Avenida San Martín, en Viña del Mar. La situación fue confirmada por la propia institución, luego que se viralizara una denuncia realizada contra el jugador azteca en redes sociales.

De acuerdo a la denuncia, Villalpando chocó a un vehículo mientras conducía a alta velocidad y, según el testimonio de las víctimas, bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, el jugador habría intentado darse a la fuga, un episodio que finalmente terminó costándole su salida de Everton.

“Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de mutuo acuerdo, se ha puesto término a la relación contractual que vinculaba a nuestra institución con el jugador Diéter Daniel Villalpando Pérez", señaló el conjunto ruletero.

“El club le desea éxito en sus futuros desafíos”, añadieron desde la institución viñamarina en un escueto comunicado, sin entregar mayores detalles respecto del caso que involucró al volante mexicano.

Cabe recordar que Villalpando fichó por Everton a inicios de año proveniente de Juárez, pero solo alcanzó a jugar nueve partidos entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga. No registró goles ni asistencias.