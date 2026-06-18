;

VIDEO. El insólito momento que vivió un jugador de la selección española en el Mundial 2026: atentos a su reacción

El momento rápidamente se volvió viral en redes tras la publicación del momento por “El Chiringuito de Jugones”.

Nicolás Lara Córdova

El insólito momento que vivió un jugador de la selección española en el Mundial 2026: atentos a su reacción

El insólito momento que vivió un jugador de la selección española en el Mundial 2026: atentos a su reacción / Luciano Lima

El pasado miércoles 17 de junio, la selección española disfrutó de una jornada libre tras el empate sin goles ante Cabo Verde en su debut por el Grupo H del Mundial 2026.

En ese contexto, el delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, protagonizó un insólito momento al intentar ingresar al hotel donde se hospeda el equipo dirigido por Luis de la Fuente en Chattanooga, Tennessee.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de El Chiringuito de Jugones, el personal de seguridad del recinto no le permitía el acceso, ya que no lograba identificarlo como integrante de la delegación española.

“Soy jugador de la selección, necesito entrar”, le comentaba Borja Iglesias a la guardia que le solicitaba su acreditación.

Los hinchas que se encontraban en las inmediaciones del hotel se tomaron con humor la situación y respaldaron al futbolista, asegurándole a la guardia que efectivamente era jugador de la selección de España.

España enfrentará el próximo domingo 21 de junio a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad