El insólito momento que vivió un jugador de la selección española en el Mundial 2026: atentos a su reacción / Luciano Lima

El pasado miércoles 17 de junio, la selección española disfrutó de una jornada libre tras el empate sin goles ante Cabo Verde en su debut por el Grupo H del Mundial 2026.

En ese contexto, el delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, protagonizó un insólito momento al intentar ingresar al hotel donde se hospeda el equipo dirigido por Luis de la Fuente en Chattanooga, Tennessee.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de El Chiringuito de Jugones, el personal de seguridad del recinto no le permitía el acceso, ya que no lograba identificarlo como integrante de la delegación española.

“Soy jugador de la selección, necesito entrar”, le comentaba Borja Iglesias a la guardia que le solicitaba su acreditación.

Los hinchas que se encontraban en las inmediaciones del hotel se tomaron con humor la situación y respaldaron al futbolista, asegurándole a la guardia que efectivamente era jugador de la selección de España.

España enfrentará el próximo domingo 21 de junio a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.