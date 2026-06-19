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Niemann marca un hito en el golf: primer deportista en ser sancionado en un major por conducta antideportiva

El golfista nacional fue sancionado por una acción que protagonizó en la primera vuelta del US Open.

Carlos Madariaga

Niemann marca un hito en el golf: primer deportista en ser sancionado en un major por conducta antideportiva

Niemann marca un hito en el golf: primer deportista en ser sancionado en un major por conducta antideportiva / NurPhoto

Joaquín Niemann se transformó en un inesperado protagonista del US Open, uno de los cuatro majors del golf mundial.

Todo luego que, en la previa a la disputa este viernes de la segunda ronda en Southampton, Nueva York, la USGA (United States Golf Association) informó de una penalización de dos golpes más para su tarjeta.

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¿La razón? “Arrojar un palo en el hoyo 6 durante la Ronda 1. Este acto se determinó como una conducta grave de mala conducta según la Regla 1.2b”, según plantearon en un comunicado. Dicha parte del reglamento comenzó a ser implementada este año en los majors e implica que puede darse este castigo, o incluso la descalificación, si el comportamiento de un jugador “se aleja de lo que se espera en el espíritu del golf”.

Si bien no existen registros en video de la acción de Joaquín Niemann, según lo planteado por Tristan Chang, un voluntario del US Open que presenció e incidente, el chileno pateó el césped y lanzó el palo de golf a cerca de 45 metros luego que se le negara la solicitud de sacar hormigas rojas que se ubicaban cerca de la pelota cuando se aprestaba a golpear.

Esto luego que el talagantino tuviera dos impactos seguidos fuera de los límites de la cancha, cuestión que ya lo tenía con un triple bogey al menos. Con la sanción sumada, cerró la ronda inicial con ocho golpes sobre el par.

Pese a esto, el chileno ha podido mejorar en parte tras una gran segunda vuelta hoy viernes, con siete birdies y dos bogeys que lo dejan en el puesto 52 del US Open, con una tarjeta acumulada de cinco impactos sobre el par de la cancha.

En redes sociales, especialistas han planteado una suerte de “doble vara” por la presencia de Niemann en el LIV Golf, más aún con el recuerdo de acciones antideportivas de jugadores del PGA Tour, como Justin Thomas y Rory McIlroy, en majors anteriores.

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