Equipo masculino se suma a las mujeres y también se queda con el oro en el Sudamericano de tenis de mesa / TOP Comunicaciones

Es un martes dorado para el Team Chile de tenis de mesa, que festejó finalmente por partida doble en el Sudamericano de la categoría.

Así como el equipo femenino se quedó con el oro tras vencer a Brasil, los varones hicieron lo propio y ante el mismo rival.

El juego se resolvió con encuentros más que parejos, pero con Chile imponiéndose por 3-0 en el global.

Nicolás Burgos derrotó a Guilhermo Teodoro en un encuentro de viejos conocidos, mientras que Gustavo Gómez se impuso ante un Leonardo Ilzuka que en el segundo parcial se salió de sus casillas y pateó uno de los rincones de la cancha. Tras el juego, de hecho, se fue haciendo gestos antideportivos.

“Estuve súper sólido y con mucha confianza. Nicolás lo había hecho muy bien y eso me dio el empuje”, dijo el tenimesista local, que aportó con su punto al igual que Eusebio Vos, héroe de la semifinal con Argentina y que con su victoria selló el oro nacional en el Sudamericano de la especialidad, disputado en el Polideportivo del Estadio Nacional.