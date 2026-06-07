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Niemann termina lejos del título en Andalucía, pero asegura su cupo en el último major del año

El chileno finalizó en el lugar 24 de la fecha del LIV Golf en España. Sin embargo, abrochó su presencia en el British Open.

Carlos Madariaga

Niemann termina lejos del título en Andalucía, pero asegura su cupo en el último major del año

Niemann termina lejos del título en Andalucía, pero asegura su cupo en el último major del año / Octavio Passos

Joaquín Niemann no pudo mantener el tranco que lo llevó la semana pasada a ganar la fecha del LIV Golf en Corea del Sur.

Ahora, en Andalucía, aunque tuvo pasajes de gran nivel, incluyendo un eagle en el hoyo 17, quedó lejos de la pelea por el título.

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De hecho, el talagantino finalizó en el puesto 24 de la clasificación general, con una tarjeta acumulada de tres golpes sobre el par, lejísimos del ganador de la prueba, el inglés Tyrrell Hatton, que completó una faena de 11 golpes bajo el par de la cancha.

Sin embargo, no todo fue malo para Joaquín Niemann, pues esta semana cerraba el puntaje de clasificación desde el LIV Golf para el último major de la temporada, el British Open.

Con su puesto 79 del ranking planetario, el chileno se ubicó como el mejor ubicado entre quienes no estaban exentos en la lista de puntajes.

Así las cosas, “Joaking” dirá presente en Royal Birkdale, Southport, lugar que recibirá el Abierto Británico de golf del 16 al 19 de julio.

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