Ataque en Mar Negro deja un muerto en buque panameño

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó el viernes (19.06.2026) que un buque de bandera panameña fue alcanzado por un ataque con drones en el Mar Negro, un incidente que dejó un tripulante muerto.

Según un comunicado de la AMP, el ataque dejó también dos marinos heridos, uno de ellos de gravedad. Pese a ello, la embarcación pudo continuar su travesía.

Panamá expresó “sus condolencias a los familiares del tripulante fallecido” y deseó una pronta recuperación a los marinos heridos.

Ante la situación de seguridad en la zona, la autoridad marítima recomendó a todos los buques de bandera panameña adoptar las medidas de protección necesarias y, en la medida de lo posible, evitar navegar por aguas ucranianas y rusas del Mar Negro y del Mar de Azov.

Según el parte difundido este viernes por la Fuerza Aérea ucraniana, el ataque contra el buque con bandera panameña formó parte de una ofensiva lanzada por Rusia entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con 90 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, de los cuales 79 fueron derribados por las defensas aéreas de Ucrania.