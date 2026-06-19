Bonos millonarios, dejar de paga impuestos y faltar por meses al trabajo: así combate el mundo la crisis de natalidad / Isabel Pavia

El gobierno del Presidente José Antonio Kast conformó recientemente una comisión de expertos independientes para analizar la histórica crisis de natalidad que atraviesa Chile y elaborar recomendaciones para frenar la caída sostenida en la tasa de fecundidad. Con una cifra que llegó al nivel histórico de 0,9 hijos por mujer, Chile registra hoy la tasa más baja de la región y una de las menores del mundo.

Para nutrir el debate de esta nueva comisión, resulta fundamental observar cómo otras naciones han intentado revertir la disminución global de las tasas de natalidad mediante políticas innovadoras y subsidios millonarios.

A continuación, las principales medidas adoptadas a nivel internacional:

Incentivos económicos directos y bonos

En el continente asiático, la apuesta se ha centrado fuertemente en las inyecciones de dinero. Corea del Sur ofrece actualmente un subsidio mensual de 750 dólares a los padres durante el primer año de vida del recién nacido. Ante la gravedad de su propia crisis, Seúl incluso está considerando pagar alrededor de 70.000 dólares a las familias por tener hijos, y propuso recientemente entregar 730 dólares a quienes decidan revertir sus vasectomías o desatarse las trompas.

Por su parte, Singapur implementó el “Programa de Bonificación para Bebés”, entregando incentivos en efectivo que incluso fueron reforzados con pagos únicos adicionales durante la pandemia.

Exenciones de impuestos, vivienda y transporte

En Europa, Hungría (bajo la administración de Viktor Orbán) ha implementado una agresiva política de exenciones fiscales. La medida más llamativa es que las mujeres que tienen cuatro o más hijos quedan exentas de por vida del impuesto sobre el alquiler personal. Adicionalmente, el Estado otorga a las familias con tres o más hijos deducciones en los préstamos de vivienda y subsidios exclusivos para la compra de automóviles de siete plazas.

Extensas licencias parentales

Los países nórdicos han optado por ofrecer condiciones de trabajo flexibles y prolongar el tiempo que los padres pasan con sus hijos en la primera infancia:

Suecia: Los padres disfrutan de 240 días de licencia cada uno.

Los padres disfrutan de de licencia cada uno. Noruega: Se ofrecen 49 semanas de licencia parental con salario completo.

Se ofrecen de licencia parental con salario completo. Finlandia: Otorga siete meses para cada progenitor.

Tecnología reproductiva y condecoraciones

Otros Estados han buscado facilitar el acceso a tratamientos médicos. En Israel y Japón, la fertilización in vitro (FIV) es gratuita o está fuertemente subsidiada. En Corea del Sur también se cubre parcialmente la congelación de óvulos y otros tratamientos.

En un enfoque más tradicional, Kazajistán premia a las madres numerosas con títulos honoríficos: entrega medallas de plata a quienes tienen seis hijos y medallas de oro a quienes tienen siete o más, lo cual va acompañado de una asignación económica de por vida.

La advertencia de los expertos: No hay “fórmula mágica”

Pese a la variedad de estrategias que la comisión chilena podría estudiar, los especialistas en demografía advierten que ningún país parece haber encontrado una solución sostenible.

Sarah Harper, directora del Instituto de Envejecimiento de la Población de la Universidad de Oxford, señala que los estímulos económicos solo provocan un “mini baby boom” inicial, ya que las mujeres tienden a concentrar sus maternidades en un periodo breve para cobrar el bono, sin que esto signifique un aumento real a largo plazo. Asimismo, la fertilización in vitro subsidiada en países como Japón e Israel no ha logrado cambiar significativamente sus bajas tasas de fertilidad.

Trent MacNamara, investigador de la Universidad Texas A&M, resume el complejo panorama global asegurando que “ningún gobierno ha descubierto una política que produzca aumentos sostenidos en la fertilidad”, catalogando la tendencia de los jóvenes a formar familias pequeñas como un ciclo “difícil de romper”.