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VIDEO. Conoce el Plan Chile Renace: Las 8 áreas clave con las que el Gobierno busca incentivar la natalidad

Según los antecedentes entregados por el Ejecutivo, la tasa global de fecundidad en Chile se situó en 2025 en apenas 0,99 hijos por mujer.

Gonzalo Miranda

Gobierno busca incentivar la natalidad

Gobierno busca incentivar la natalidad

En una actividad desarrollada en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó oficialmente este miércoles la Comisión Asesora Presidencial del Plan “Chile Renace”.

Esta nueva instancia de carácter técnico tendrá la misión fundamental de acompañar el diseño y desarrollo de una estrategia nacional de largo plazo para enfrentar el complejo desafío demográfico que atraviesa el país.

El lanzamiento contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto a los 16 integrantes de la comisión. El grupo interdisciplinario (presidido por María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez) está compuesto por destacados especialistas en economía, demografía, políticas públicas, sociología, salud y género, provenientes de la academia y la sociedad civil.

Una realidad crítica: Menos de un hijo por mujer

La urgencia de esta comisión responde a cifras críticas. Según los antecedentes entregados por el Ejecutivo, la tasa global de fecundidad en Chile se situó en 2025 en apenas 0,99 hijos por mujer, consolidándose como la cifra más baja en la historia del país y una de las menores a nivel mundial.

Los expertos advierten que, de no revertirse la tendencia actual, el país cruzará un umbral crítico en 2028, año en que las defunciones superarán a los nacimientos. Bajo este escenario, la población total de Chile comenzaría a contraerse de forma definitiva a partir de 2036.

Las 8 prioridades del Plan Chile Renace

Para hacer frente a este invierno demográfico, el Plan “Chile Renace” articulará una serie de políticas públicas enfocadas en ocho áreas prioritarias:

  1. Costo de la vida.
  2. Acceso a la vivienda.
  3. Apoyos y cuidados.
  4. Corresponsabilidad y equidad de género.
  5. Conciliación laboral y familiar.
  6. Salud reproductiva.
  7. Fortalecimiento de los vínculos familiares.
  8. Promoción de cambios culturales pro-familia.

La Comisión Asesora Presidencial sesionará con frecuencia mensual entre junio y diciembre de 2026. Su meta final será elaborar un informe con recomendaciones técnicas exhaustivas basadas en evidencia, el cual será entregado al Presidente a comienzos de 2027 para definir la hoja de ruta del futuro del país.

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