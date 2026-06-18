Brasil - Haití: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Brasil llega a la segunda fecha del Grupo C con la obligación de conseguir su primera victoria en el Mundial 2026 ante Haití, luego de igualar frente a Marruecos en su debut.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti buscará dejar atrás ese empate sufrido el pasado sábado, encuentro en el que Vinícius Júnior evitó la derrota frente a la selección africana.

Por su parte, Haití intentará sumar sus primeros puntos en el certamen tras caer por 1-0 ante Escocia en su estreno en el Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs Haití por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Haití, válido por la primera fecha del Grupo C, se disputa este viernes 19 de junio a las 20:30 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field, estadio de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Brasil - Haití?

En Chile, el encuentro solo podrá seguirse en televisión por cable. La transmisión de este partido estará a cargo de DSports y los servicios de streaming de DGO, DAZN y Paramount+, disponibles previo pago de suscripción.

Además, el partido podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.