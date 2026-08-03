Nuevo Mercado de Providencia: así lucirá el esperado polo gastronómico de Santiago y esta es su fecha de apertura

El histórico Mercado Municipal de Providencia avanza en su proceso de remodelación y proyecta convertirlo en un nuevo polo gastronómico y comercial para Santiago.

El recinto, ubicado en Avenida Providencia 1550 y frente a la Iglesia de la Divina Providencia, busca recuperar el valor patrimonial del edificio inaugurado en 1947, incorporando una propuesta contemporánea con mercado de abastos, cocinerías, restaurantes, cafeterías, terrazas y espacios públicos.

El proyecto contempla 18 cocinerías de autor, donde se ofrecerán preparaciones hechas a la vista y una oferta gastronómica diversa. Además, contará con cuatro restaurantes en el segundo nivel, con vista hacia la Iglesia de la Divina Providencia.

Así será el remodelado Mercado Municipal de Providencia

Entre las propuestas anticipadas figuran cocina francesa, italiana y chilena, además de una barra especializada en ostras y mariscos, cafeterías y espacios pensados para funcionar durante distintos momentos del día.

La remodelación también considera un mercado de abastos con carnicería, pescadería, quesería y más de 15 puestos dedicados a frutas, verduras y productos frescos. A esto se sumarán panaderías, heladerías, florerías y cafeterías.

Uno de los principales atractivos será una plaza pública de más de 1.500 metros cuadrados, que conectará las calles Antonio Bellet y Santa Beatriz, generando un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

En total, el edificio contará con más de 11 mil metros cuadrados construidos, cuatro niveles subterráneos, estacionamientos y bicicleteros. La iniciativa nació tras un concurso público impulsado por la Municipalidad de Providencia en 2019 y es desarrollada por Patio Bellavista junto al Grupo Hiller.

¿Cuándo abrirá sus puertas?

Si bien aún no hay una fecha exacta de apertura, se proyecta que la apertura del recinto se lleve a cabo a finales del próximo 2027.

Cabe señalar que las obras forman parte del plan comunal Aquí se construye una nueva Providencia, que contempla inversiones público-privadas para renovar distintos puntos estratégicos de la comuna.