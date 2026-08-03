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Nuevas salidas en Ministerio de la Mujer en medio de indagatoria por alzas irregulares de sueldos

El escándalo de las remuneraciones que exceden los ingresos de la ministra Judith Marín gatilló las salidas de dos nuevas funcionarias.

Mario Vergara

Matías Castillo

Nuevas salidas en Ministerio de la Mujer en medio de indagatoria por alzas irregulares de sueldos

Nuevas salidas en Ministerio de la Mujer en medio de indagatoria por alzas irregulares de sueldos

01:09

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El Ministerio de la Mujer enfrenta una nueva sacudida interna tras confirmarse la salida de dos funcionarias clave. Las desvinculaciones se dan en el marco de las investigaciones por un alza irregular de remuneraciones de hasta un 35% dentro de la cartera.

Las indagaciones revelaron que estos polémicos incrementos salariales permitieron que algunas funcionarias percibieran sueldos que superaban al de la propia ministra, Judith Marín. En esta oportunidad, se ratificó la salida de Jacqueline Metayer y de Paula Figueroa.

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Metayer había asumido una promoción momentos después de que se oficializara la desvinculación de la exsubsecretaria Daniela Castro. Por su parte, Figueroa se desempeñaba como exjefa de la división jurídica tras haber formado parte de la gestión de Katy Barriga en Maipú.

Intervención presidencial ante crisis interna

De acuerdo con los reportes, existe una tercera funcionaria bajo evaluación para una eventual remoción de su puesto. No obstante, esta medida administrativa se encuentra temporalmente en espera debido a que actualmente hace uso de sus vacaciones anuales.

Con estas determinaciones, la ministra Judith Marín busca poner término definitivo a las fuertes tensiones internas generadas en su gestión. Estos conflictos requirieron previamente la intervención del presidente José Antonio Casta para destrabar la crisis entre la ministra y la exsubsecretaria Castro.

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