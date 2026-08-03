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Copa Chile 2026: estos son los tres partidos que se podrán seguir por TV esta semana

Entre el 4 y 5 de agosto, quedarán casi resueltos todos los clasificados a los octavos de final.

Carlos Madariaga

El trofeo de la Copa Chile | Agencia Uno

El trofeo de la Copa Chile | Agencia Uno

En medio de la reanudación de la Liga de Primera, el fútbol chileno comenzará a ponerse al día con la Copa Chile 2026.

En julio habían quedado resueltos los clasificados de cuatro grupos, pero todavía quedan otras cuatro zonas con un partido por disputar.

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Tres de estas se resolverán esta semana, incluyendo la zona de la U de Chile, que visitará a Unión San Felipe en La Calera.

Dicho encuentro se disputará el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas, en paralelo al juego que tendrán Santiago Wanderers y Unión La Calera. Eso sí, solo el choque del “Uní Uní” contra los azules se podrá seguir en TV por la señal de TNT Sports Premium.

Ese escenario se repetirá en aquella misma jornada, cuando Coquimbo Unido se medirá con San Marcos de Arica desde las 20:30 horas, duelo que será emitido en TNT Sports Premium. En cambio, no habrá TV para el partido que se disputará en simultáneo entre Deportes Iquique y Deportes Limache.

También ocurrirá lo mismo el martes 4 de agosto, desde las 19:30 horas: Ñublense ante Rangers se podrá ver en TNT Sports Premium, no así el juego de Universidad de Concepción ante Curicó Unido.

La fase de grupos de la Copa Chile 2026 recién se completará el miércoles 26 de agosto, a las 20:30 horas, jornada en la que se disputarán los partidos de Colo Colo ante Unión Española y Deportes Recoleta contra O’Higgins.

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