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Millonaria victoria para Colo Colo en la ANFP: resolución oficial

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales falló a favor de los albos en el litigio que mantenía con Provincial Osorno por los derechos de formación del futbolista Carlos Soto. El cuadro sureño deberá pagar a Blanco y Negro más de 51 millones de pesos.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Colo Colo finalizó la primera rueda de la Liga de Primera 2026 en lo más alto de la tabla de posiciones, con una ventaja de diez puntos sobre su más cercano perseguidor, Universidad Católica. En las últimas horas, además, el cuadro albo recibió una gran noticia fuera de las canchas.

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP falló a favor del “Cacique” en el litigio que mantenía con Provincial Osorno por los derechos de formación del futbolista Carlos Soto, quien actualmente integra el plantel del equipo de la Segunda División Profesional.

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La resolución fue dada a conocer por el propio elenco sureño a través de sus redes sociales. De acuerdo con el fallo, la institución osornina deberá pagar a Blanco y Negro un total de 56.877 dólares, equivalentes a poco más de 51 millones de pesos.

“El Club Deportivo Deportes Provincial Osorno informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la comunidad osornina en general, que hemos sido notificados por el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, respecto a la resolución sobre el requerimiento presentado por Blanco y Negro S.A., en relación con los derechos de formación de nuestro jugador Carlos Soto", informó Osorno.

“Tras meses de litigio y presentación de pruebas, el organismo resolvió acoger parcialmente la demanda, lo que se traduce en la obligación de Provincial Osorno de pagar, en un plazo no mayor a 15 días, la suma de USD 56.877 a Colo Colo por el concepto antes mencionado", agregaron.

Provincial Osorno estudia nuevas acciones

Por otro lado, el cuadro de la Región de Los Lagos manifestó que la cifra impuesta compromete de forma directa la situación financiera del club y que buscará el respaldo de la comunidad local e hinchas para solventar el pago dentro del plazo establecido.

“Dicho fallo es un golpe duro para Provincial Osorno como institución, ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club, lo que nos obligara a redoblar los esfuerzos tanto a nivel dirigencial como de comunidad e hinchada para dar oportuna solución a esta situación", afirmaron.

Además, señalaron que “frente a este escenario, la directiva se encuentra analizando en detalle la resolución del tribunal de la ANFP. De manera paralela, como institución seguimos adelante con las acciones e instancias ya iniciadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto a la improcedencia de este tipo de cobros".

Por último, desde Osorno apuntaron que “actualmente nos encontramos evaluando todas las herramientas legales e institucionales disponibles. En los próximos días daremos a conocer la postura oficial del club y los pasos concretos que tomaremos para enfrentar este desafío”.

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