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Tribunal de Disciplina aplica uno de los castigos más duros en la historia del fútbol chileno: sentencia oficial

La Primera Sala decidió sancionar con 20 partidos de suspensión al preparador físico de Rangers, Leandro Méndez, a raíz de una acusación que hizo la árbitra Natalia Vera.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó con 20 partidos de suspensión al preparador físico de Rangers, Leandro Méndez, tras acreditar que solicitó a la árbitra Natalia Vera modificar el informe arbitral del partido ante la U. de Concepción, disputado el 15 de mayo por el Campeonato Femenino de Ascenso.

En su informe arbitral, la jueza señaló que Méndez se acercó al camarín de los jueces tras el partido y pidió que la expulsión del director técnico, Mauricio Valenzuela, fuera registrada a su nombre.

De acuerdo con la árbitra, Méndez justificó la solicitud argumentando que el entrenador no podría ausentarse en la siguiente fecha por motivos personales. La jueza respondió que no existía ninguna posibilidad de acceder a esa petición.

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Durante la audiencia, el preparador físico, acompañado por su abogado, negó haber realizado esa petición. Si bien reconoció que conversó con la árbitra, aseguró que solo manifestó su desacuerdo con la expulsión del entrenador y comentó que una eventual sanción perjudicaría al equipo debido al reducido número de integrantes del cuerpo técnico.

Sin embargo, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina estimó que el informe arbitral goza de presunción de veracidad y concluyó que no existían antecedentes probatorios suficientes que contradigan el informe.

En su resolución, el Tribunal calificó el hecho como una conducta de “extrema gravedad” e incluso la definió como una situación “inédita en el fútbol profesional chileno”, tanto femenino como masculino.

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