Día de la Padre 2026 en Chile: guía con más de 40 opciones de regalo para entregar este domingo
Desde moda y accesorios hasta experiencias al aire libre, revisa aquí una selección de alternativas para celebrar este fin de semana.
Este domingo, Chile celebra el Día del Padre 2026, una de las fechas más especiales del año para las familias del país.
Pese a que quedan pocos días, aún hay tiempo para comprar un buen regalo. Revisa a continuación una serie de alternativas para todos los presupuestos y estilos.
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Moda y accesorios
LEVI’S
Levi’s destaca sus Trucker Jackets como alternativa para las bajas temperaturas de la temporada. Entre los modelos de diseño atemporal se incluyen la Type III Sherpa Trucker ($99.990) —adecuada para los días más fríos—, la Original Trucker Jacket ($72.990) y la Relaxed Fit Trucker ($79.990). Las prendas están disponibles en sus tiendas físicas y en el sitio oficial.
Dockers
Bajo el concepto Made for Dad, Dockers presenta productos destacados de la colección otoño-invierno contemplan los pantalones New Signature Stretch ($44.990) y Ultimate 360 Chino Straight ($34.990), además de los sweaters 1/4 Zip Navy Blazer ($34.990) y V Neck Licorice ($31.490). La línea completa se puede encontrar en dockers.cl y en locales.
Perfumes
Los perfumes árabes y de nicho ganan terreno. Entre las recomendaciones de Silk Perfumes destacan opciones árabes que dominan las preferencias como Armaf Mandarin Sky, Club de Nuit, Afnan 9pm y la línea Lattafa (Fakhar Black, Khamrah y Asad).
Para quienes buscan exclusividad, la alternativa son las fragancias de nicho de marcas como Tom Ford, Mancera, Xerjoff y Montale ; mientras que los clásicos internacionales vigentes ideales para el uso diario son Ralph Lauren Polo Sport, Polo Blue y Antonio Banderas Blue Seduction.
Lentes
Place Vendôme propone anteojos de sol como un regalo útil para el uso diario y la protección UV. Entre las opciones destacan los modelos de Versace como el VE1287 —de estilo aviador metálico y ligero— , los VE3303 y VE1274 con armazones negros de acetato resistente , y el VE3368U, que tiene un diseño frontal más robusto y marcado. También se suman los Persol PO3007VM y PO3189V.
Sunglass Hut cuenta con alternativas de protección ocular para el uso diario. Su catálogo incluye modelos aviadores tradicionales, armazones deportivos y diseños modernos, entre los que destacan los anteojos Oakley (OO9497).
Relojes G-SHOCK
Casio y G-SHOCK presentan una variedad de relojes adaptados a diferentes perfiles. El catálogo cuenta con los modelos clásicos Casio AQ-230 y el nostálgico A168, junto a las opciones de alta resistencia y diseño deportivo G-SHOCK GA-2100 y GA-010. Las alternativas se encuentran en los distribuidores autorizados de la marca, desde los $38.000.
Dr. Martens
Propone calzados clásicos. Su selección para esta fecha incluye las icónicas botas 1460 ($199.000), los mocasines Adrian Loafers ($174.000), los zapatos 1461 para el uso diario ($174.000) y las 2976 Chelsea Boots ($199.000). Los modelos están disponibles en los puntos de venta oficiales de la firma.
Mochilas y maletas
Bajo la campaña “Somos fans de papá”, la marca presenta un catálogo enfocado en padres viajeros y tecnológicos. Se incluyen mochilas ergonómicas porta PC, maletas de viaje avanzadas y accesorios prácticos de alta durabilidad para el uso diario; destacando como opción de regalo el Kit Kano, una caja de lujo que incluye banano, accesorio multiuso, porta documentos y postal por $22.990.
Gastronomía y bebidas
Chocolates
La Fête Chocolat presenta Bonne Fête Papá, una edición limitada de chocolates inspirada en los viajes y las aventuras en familia. La propuesta para esta temporada incluye una selección de bombones rellenos, Dragée, un set de barras de chocolate y la Colección Día del Padre. Los valores van entre $7.200 y $33.320 en la web.
Café
Marley Coffee tiene una amplia variedad para la jornada, incluyendo café molido, prensas y tazones. La marca destaca un pack especial: el Travel Mug negro de 400ml junto al café liofilizado Wake Up & Live Guatemala ($20.990) en la web.
Té
Para los amantes de las infusiones, Adagio Teas ofrece alternativas prácticas para armar pequeños rituales cotidianos en casa o la oficina. Entre las opciones de regalo se encuentran cucharas, tazas, botellas, hervidores y hasta packs especiales de teabags de 90 unidades ($44.990).
Por otro lado, la marca Basilur ofrece opciones como su caja de madera Premium con 240 bolsas de té ($110.000) y acabado de lujo en terciopelo. Para quienes disfrutan de la coctelería, destaca el pack Mixology Experience Basilur con infusiones sabor Gin & Tonic en formato metálico, mientras que para los tradicionales está la Trilogía de Clásicos en hoja suelta (Earl Grey, English Breakfast y Masala Chai), disponibles en basilur.cl.
Alcohol
Castillo de Molina destaca su Tributo Gran Reserva Cabernet Sauvignon D.O. Valle del Maipo, vino con aromas a frutos rojos maduros, notas especiadas y matices de cacao y vainilla, siendo recomendado para acompañar carnes rojas y cordero. Disponible, por poco más de $8.000 en algunos puntos de venta.
Experiencias
Gift Card de Parque Tricao
Una opción ideal para los papás que disfrutan de la naturaleza y la aventura al aire libre. Con la tarjeta digital se pueden recorrer senderos de bosque esclerófilo, conocer el Humedal Giverny y visitar el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica. Es un regalo sustentable con un año de validez, se puede cargar con el monto que se desees y se adquiere de forma directa en el sitio web del lugar.
Father’s Day Brunch en The Ritz-Carlton, Santiago
El hotel presenta una guía de experiencias exclusivas para celebrar, donde destaca un evento el 21 de junio. El panorama incluye un buffet de carnes y mariscos, estaciones dulces y saladas, bar abierto, juegos FIFA y regalos especiales por parte de Carolina Herrera.
Como alternativas para otras fechas, ofrecen una Masterclass de Gin con concierto de Jazz posterior, y un Spa Day enfocado en el relajo y bienestar. El brunch tiene un valor de $65.000 CLP por adulto, $35.000 CLP para niños de 6 a 12 años (de 0 a 5 años no pagan), y las reservas se realizan al correo restaurant.reservations@ritzcarlton.com o al teléfono (562) 24708585.
Gift Card en Clínica Talus
La clínica ofrece tarjetas de regalo para masajes de relajación profunda, sesiones de quiropraxia para disminuir dolores y mejorar la movilidad, y packs de 4 u 8 sesiones de entrenamiento personalizado. Además, en Talus SPA del Hotel Casino Talca está disponible el “Plan full bienestar”, que combina reflexología, masajes, sauna y limpiezas faciales, opciones que se pueden adquirir en regalasalud.cl y @clinica_talus.
Alternativas místicas y de bienestar en Rincón Himalaya
La tienda presenta diversas opciones de regalo con enfoque místico y energético. Entre sus principales alternativas destaca el Kit Activador de la Fortuna por $19.990, un paquete orientado a la abundancia que incorpora aceites aromáticos, un juego de velas, un buda de la fortuna y un difusor de cerámica. Asimismo, la marca cuenta con lámparas de sal con descuentos de hasta el 30%, disponibles en variadas formas y dimensiones.
Experiencia de Forja en Viña San Pedro
Viña San Pedro y Follow The Andes realizarán una actividad exclusiva el sábado 20 de junio que combina naturaleza, oficio y tradición en la precordillera de Los Andes. La jornada inmersiva dura seis horas e incluye el taller práctico “Forja tu Cuchillo” guiado por expertos locales, una degustación de Cabo de Hornos (vino ícono de la viña) y un asado campestre. El panorama es todo incluido, tiene un valor de $240.000 por persona y cuenta con solo 12 cupos disponibles.
Disney on Ice
El espectáculo volverá a Chile entre el 6 y el 9 de agosto en el Movistar Arena con un montaje sobre hielo que reúne música, aventuras y personajes de la franquicia. El evento de este año contará, además, con la participación especial de Stitch y Angel. Los tickets parten desde $15.200 en PuntoTicket.
Tecnología
Honor
Destaca dos opciones tecnológicas enfocadas en facilitar la rutina diaria: el smartphone HONOR Magic8 Lite y los audífonos HONOR Earbuds 4, con cancelación de ruido y hasta 46 horas de música. El primero sobresale por su resistencia a caídas de hasta 2,5 metros, protección contra el agua, cámara de 108MP con herramientas de IA y una batería de 8.300mAh.
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