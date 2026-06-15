Día de la Padre 2026 en Chile: guía con más de 40 opciones de regalo para entregar este domingo / shironagasukujira

Este domingo, Chile celebra el Día del Padre 2026, una de las fechas más especiales del año para las familias del país.

Pese a que quedan pocos días, aún hay tiempo para comprar un buen regalo. Revisa a continuación una serie de alternativas para todos los presupuestos y estilos.

Día del Padre 2026 en Chile: ideas para este domingo 21 de junio

Moda y accesorios

LEVI’S

Levi’s destaca sus Trucker Jackets como alternativa para las bajas temperaturas de la temporada. Entre los modelos de diseño atemporal se incluyen la Type III Sherpa Trucker ($99.990) —adecuada para los días más fríos—, la Original Trucker Jacket ($72.990) y la Relaxed Fit Trucker ($79.990). Las prendas están disponibles en sus tiendas físicas y en el sitio oficial.

Dockers

Bajo el concepto Made for Dad, Dockers presenta productos destacados de la colección otoño-invierno contemplan los pantalones New Signature Stretch ($44.990) y Ultimate 360 Chino Straight ($34.990), además de los sweaters 1/4 Zip Navy Blazer ($34.990) y V Neck Licorice ($31.490). La línea completa se puede encontrar en dockers.cl y en locales.

Perfumes

Los perfumes árabes y de nicho ganan terreno. Entre las recomendaciones de Silk Perfumes destacan opciones árabes que dominan las preferencias como Armaf Mandarin Sky, Club de Nuit, Afnan 9pm y la línea Lattafa (Fakhar Black, Khamrah y Asad).

Para quienes buscan exclusividad, la alternativa son las fragancias de nicho de marcas como Tom Ford, Mancera, Xerjoff y Montale ; mientras que los clásicos internacionales vigentes ideales para el uso diario son Ralph Lauren Polo Sport, Polo Blue y Antonio Banderas Blue Seduction.

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Lentes

Place Vendôme propone anteojos de sol como un regalo útil para el uso diario y la protección UV. Entre las opciones destacan los modelos de Versace como el VE1287 —de estilo aviador metálico y ligero— , los VE3303 y VE1274 con armazones negros de acetato resistente , y el VE3368U, que tiene un diseño frontal más robusto y marcado. También se suman los Persol PO3007VM y PO3189V.

Sunglass Hut cuenta con alternativas de protección ocular para el uso diario. Su catálogo incluye modelos aviadores tradicionales, armazones deportivos y diseños modernos, entre los que destacan los anteojos Oakley (OO9497).

Relojes G-SHOCK

Casio y G-SHOCK presentan una variedad de relojes adaptados a diferentes perfiles. El catálogo cuenta con los modelos clásicos Casio AQ-230 y el nostálgico A168, junto a las opciones de alta resistencia y diseño deportivo G-SHOCK GA-2100 y GA-010. Las alternativas se encuentran en los distribuidores autorizados de la marca, desde los $38.000.

Dr. Martens

Propone calzados clásicos. Su selección para esta fecha incluye las icónicas botas 1460 ($199.000), los mocasines Adrian Loafers ($174.000), los zapatos 1461 para el uso diario ($174.000) y las 2976 Chelsea Boots ($199.000). Los modelos están disponibles en los puntos de venta oficiales de la firma.

Mochilas y maletas

Bajo la campaña “Somos fans de papá”, la marca presenta un catálogo enfocado en padres viajeros y tecnológicos. Se incluyen mochilas ergonómicas porta PC, maletas de viaje avanzadas y accesorios prácticos de alta durabilidad para el uso diario; destacando como opción de regalo el Kit Kano, una caja de lujo que incluye banano, accesorio multiuso, porta documentos y postal por $22.990.

Gastronomía y bebidas

Chocolates

La Fête Chocolat presenta Bonne Fête Papá, una edición limitada de chocolates inspirada en los viajes y las aventuras en familia. La propuesta para esta temporada incluye una selección de bombones rellenos, Dragée, un set de barras de chocolate y la Colección Día del Padre. Los valores van entre $7.200 y $33.320 en la web.

Café

Marley Coffee tiene una amplia variedad para la jornada, incluyendo café molido, prensas y tazones. La marca destaca un pack especial: el Travel Mug negro de 400ml junto al café liofilizado Wake Up & Live Guatemala ($20.990) en la web.

Té

Para los amantes de las infusiones, Adagio Teas ofrece alternativas prácticas para armar pequeños rituales cotidianos en casa o la oficina. Entre las opciones de regalo se encuentran cucharas, tazas, botellas, hervidores y hasta packs especiales de teabags de 90 unidades ($44.990).

Por otro lado, la marca Basilur ofrece opciones como su caja de madera Premium con 240 bolsas de té ($110.000) y acabado de lujo en terciopelo. Para quienes disfrutan de la coctelería, destaca el pack Mixology Experience Basilur con infusiones sabor Gin & Tonic en formato metálico, mientras que para los tradicionales está la Trilogía de Clásicos en hoja suelta (Earl Grey, English Breakfast y Masala Chai), disponibles en basilur.cl.

Alcohol

Castillo de Molina destaca su Tributo Gran Reserva Cabernet Sauvignon D.O. Valle del Maipo, vino con aromas a frutos rojos maduros, notas especiadas y matices de cacao y vainilla, siendo recomendado para acompañar carnes rojas y cordero. Disponible, por poco más de $8.000 en algunos puntos de venta.

Experiencias

Gift Card de Parque Tricao

Una opción ideal para los papás que disfrutan de la naturaleza y la aventura al aire libre. Con la tarjeta digital se pueden recorrer senderos de bosque esclerófilo, conocer el Humedal Giverny y visitar el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica. Es un regalo sustentable con un año de validez, se puede cargar con el monto que se desees y se adquiere de forma directa en el sitio web del lugar.

Foto: Parque Tricao. / ATOMVIEW Ampliar

Father’s Day Brunch en The Ritz-Carlton, Santiago

El hotel presenta una guía de experiencias exclusivas para celebrar, donde destaca un evento el 21 de junio. El panorama incluye un buffet de carnes y mariscos, estaciones dulces y saladas, bar abierto, juegos FIFA y regalos especiales por parte de Carolina Herrera.

Como alternativas para otras fechas, ofrecen una Masterclass de Gin con concierto de Jazz posterior, y un Spa Day enfocado en el relajo y bienestar. El brunch tiene un valor de $65.000 CLP por adulto, $35.000 CLP para niños de 6 a 12 años (de 0 a 5 años no pagan), y las reservas se realizan al correo restaurant.reservations@ritzcarlton.com o al teléfono (562) 24708585.

Gift Card en Clínica Talus

La clínica ofrece tarjetas de regalo para masajes de relajación profunda, sesiones de quiropraxia para disminuir dolores y mejorar la movilidad, y packs de 4 u 8 sesiones de entrenamiento personalizado. Además, en Talus SPA del Hotel Casino Talca está disponible el “Plan full bienestar”, que combina reflexología, masajes, sauna y limpiezas faciales, opciones que se pueden adquirir en regalasalud.cl y @clinica_talus.

Alternativas místicas y de bienestar en Rincón Himalaya

La tienda presenta diversas opciones de regalo con enfoque místico y energético. Entre sus principales alternativas destaca el Kit Activador de la Fortuna por $19.990, un paquete orientado a la abundancia que incorpora aceites aromáticos, un juego de velas, un buda de la fortuna y un difusor de cerámica. Asimismo, la marca cuenta con lámparas de sal con descuentos de hasta el 30%, disponibles en variadas formas y dimensiones.

Experiencia de Forja en Viña San Pedro

Viña San Pedro y Follow The Andes realizarán una actividad exclusiva el sábado 20 de junio que combina naturaleza, oficio y tradición en la precordillera de Los Andes. La jornada inmersiva dura seis horas e incluye el taller práctico “Forja tu Cuchillo” guiado por expertos locales, una degustación de Cabo de Hornos (vino ícono de la viña) y un asado campestre. El panorama es todo incluido, tiene un valor de $240.000 por persona y cuenta con solo 12 cupos disponibles.

Disney on Ice

El espectáculo volverá a Chile entre el 6 y el 9 de agosto en el Movistar Arena con un montaje sobre hielo que reúne música, aventuras y personajes de la franquicia. El evento de este año contará, además, con la participación especial de Stitch y Angel. Los tickets parten desde $15.200 en PuntoTicket.

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Tecnología

Honor

Destaca dos opciones tecnológicas enfocadas en facilitar la rutina diaria: el smartphone HONOR Magic8 Lite y los audífonos HONOR Earbuds 4, con cancelación de ruido y hasta 46 horas de música. El primero sobresale por su resistencia a caídas de hasta 2,5 metros, protección contra el agua, cámara de 108MP con herramientas de IA y una batería de 8.300mAh.