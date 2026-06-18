Condenan a la cúpula de la DINA por el homicidio de Ronni Moffitt, fallecida junto Orlando Letelier en el atentado en Washington D.C.

La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó una histórica sentencia en la que condenó a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad directa en el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense, Ronnie Karpen Moffitt, perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., Estados Unidos.

En la resolución,, la magistrada aplicó una pena de 15 años de presidio efectivo en contra de los oficiales en retiro Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, tras acreditarse judicialmente su calidad de autores del letal atentado.

La investigación llevada a cabo por la ministra Plaza determinó que el crimen se enmarcó en un plan institucionalizado por la DINA, cuya jefatura máxima recaía en el general Manuel Contreras Sepúlveda y cuya dirección operativa en el exterior estaba en manos de Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann, este último a cargo de las labores operativas internacionales bajo el uso de identidades ocultas o “chapas”. De acuerdo con el fallo, este aparato estatal diseñó y controló cuidadosamente la preparación, la asignación de recursos económicos y la selección de agentes para cometer atentados fuera de las fronteras de Chile.

(Oliver Contreras for The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post Ampliar

La red de espionaje y la ejecución del atentado

El itinerario delictivo establecido por la justicia determinó que la primera fase consistió en comisionar al capitán de la DINA, Armando Fernández Larios, para viajar a Paraguay con el fin de obtener pasaportes falsificados. Posteriormente, se sumó al equipo operativo el agente Michael Vernon Townley Welch, estableciendo nexos con la organización “Movimiento Nacionalista Cubano” para realizar seguimientos a Orlando Letelier del Solar, exembajador, excanciller y exministro de Defensa del gobierno del Presidente Salvador Allende, quien a esa fecha trabajaba en el Instituto de Estudios de Política en Washington.

Tras realizar labores de reconocimiento y análisis de rutina en el domicilio del exministro chileno, el 18 de septiembre de 1976 el equipo operativo reportó los antecedentes al teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, encargado de controlar la misión. Siguiendo los conductos jerárquicos de la DINA, se impartió la orden definitiva de confeccionar e instalar un artefacto explosivo debajo del automóvil Chevrolet Chevelle Malibú Classic utilizado por el exdiplomático.

Tres días después, el 21 de septiembre de 1976, mientras Orlando Letelier conducía el vehículo por una de las avenidas de la capital estadounidense, se activó la bomba adosada al chasis. El estallido provocó la muerte inmediata del exsecretario de Estado chileno y de su secretaria, Ronnie Karpen Moffitt, de 25 años de edad, quien lo acompañaba en el habitáculo junto a su esposo, Michael Moffitt, este último resultando ileso de la acción terrorista internacional.