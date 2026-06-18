Niña de 4 años está en riesgo vital tras grave agresión del exconviviente de su madre en Melipilla

Una niña de 4 años permanece internada en riesgo vital tras sufrir graves lesiones al interior de un domicilio en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, que ordenó diligencias inmediatas para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por el Ministerio Público, el presunto autor de la agresión sería el exconviviente de la madre de la menor, quien fue detenido por personal del OS9 de Carabineros en la comuna de Estación Central, luego de haberse dado a la fuga.

Fiscalía instruyó diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros

El fiscal Pedro Aravena Arriagada explicó que la Fiscalía tomó conocimiento del caso durante la madrugada de este jueves. “En la madrugada de este jueves 18 de junio de 2026, la Fiscalía recibió información respecto de un grave hecho que afectó a una menor de 4 años, quien se encuentra actualmente internada con lesiones de extrema gravedad y en riesgo vital en el hospital de Melipilla”, señaló.

El persecutor detalló que los antecedentes iniciales apuntan a una agresión ocurrida dentro de un domicilio. “De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, la menor fue agredida por el exconviviente de su madre al interior de un domicilio en la citada comuna de Melipilla, luego de lo cual se dio a la fuga”, indicó.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público instruyó la intervención de personal especializado para ubicar al presunto responsable. “Desde el momento de recepción de la denuncia, la Fiscalía dispuso la concurrencia de personal especializado de OS9 de Carabineros, con la finalidad de dar con el paradero del autor del delito”, afirmó Aravena.

El fiscal agregó que existen antecedentes que permiten vincular al detenido con la autoría del hecho. Además, se ordenó el trabajo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros en el lugar.

“Se instruyó la concurrencia de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros al lugar de comisión del delito con la finalidad de recoger y analizar evidencia de interés criminalístico”, sostuvo.