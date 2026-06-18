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VIDEOS. La polémica decisión de Cristián Garay en el Mundial 2026 que marcó el partido: goleada y resultado histórico

Canadá obtuvo su primer triunfo en la historia en una Copa del Mundo con una goleada por 6 a 0 ante Qatar. El árbitro chileno protagonizó la gran polémica en el encuentro.

Lucas San Martín

Canadá y Catar se ven las caras por el Mundial 2026 | Getty Images

Canadá y Catar se ven las caras por el Mundial 2026 | Getty Images

Canadá goleó por 6 a 0 a Qatar en la segunda fecha de la fase de grupo del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo de Jesse Marsch alcanzó en el primer lugar del Grupo B y está bien encaminado para seguir avanzando de fase. Además, obtuvo su primer triunfo de la historia en una Copa del Mundo.

En la primera etapa, Canadá dominó de principio a fin las acciones en la cancha. Desde el primer minuto, los dirigidos por Jesse Marsch, complicó a la defensa qatarí con sus profundos ataques.

La apertura del marcador fue a los 16′, cuando el arquero Mahmud Abunada dejó la pelota botando dentro del área y apareció Cyle Larin para empujar el balón y anotar el primero.

Luego, a los 28′ Jonathan David, con una volea impresionante, marcó el segundo ante un portero qatarí que no tuvo nada que hacer. Después de esta acción, llegaría la gran polémica del partido.

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Cristián Garay, árbitro chileno que debutó en la Copa del Mundo, cobró inmediatamente penal para Canadá tras una falta de Homam El-Amin sobre Tajon Buchanan. Sin embargo, tras una revisión del VAR, el juez cambió su decisión y cobró tiro libre con tarjeta roja para el defensor qatarí.

Con el jugador menos, la selección dirigida por Julen Lopetegui perdió el control total del partido y empezó a sufrir con los constantes ataques canadienses. Sobre el final del primer tiempo, David convirtió su doblete personal y el tercero en el encuentro. Ya era una goleada del país anfitrión.

En la segunda etapa, ocurrió un hecho totalmente inesperado. A los 53 minutos, Assim Madibo recibió tarjeta roja tras una fuerte infracción contra Ismael Koné, volante de Canadá, que le provocó una gravísima fractura en su pierna izquierda, por lo que tuvo que salir sustituido del campo.

Después, la goleada la cerró Nathan-Dylan Saliba con un golazo de tiro libre, un autogol de Mohamed Naceur Almanai que intentó despejar el balón pero este ingresó en su propio arco y Jonathan David, quien quedó solo en la boca del arco y anotó su triplete en el partido.

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