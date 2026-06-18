Colombia tuvo un estreno triunfal en el Mundial 2026. En un inicio irregular para las selecciones sudamericanas, el equipo de Néstor Lorenzo no falló y venció por 3-1 a la debutante Uzbekistán en el Estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo K.

El conjunto cafetero dominó desde el inicio y generó varias aproximaciones en los primeros minutos. La ocasión más clara se produjo a los 31′, cuando un remate de Luis Díaz dio en el palo, para fortuna de los asiáticos.

Pese a la resistencia del rival, la “Tricolor” encontró su recompensa sobre el final del primer tiempo. A los 41′, tras una gran asistencia de Díaz, Daniel Muñoz irrumpió en el área y conectó un derechazo en el aire que descolocó al portero Utkir Yusupov para marcar el 1-0.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.



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Sin embargo, la sorpresa se instaló en el complemento. Tras el descanso, Uzbekistán dio el golpe e igualó el marcador gracias al gol de Abbosbek Fayzullaev (61′), quien aprovechó un rebote del arquero colombiano Camilo Vargas y definió en la boca del arco para establecer el 1-1.

BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA LA SELE: Fayzullaev capturó un rebote y marcó el 1-1 de Uzbekistán contra Colombia.



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Pero la alegría del equipo de Fabio Cannavaro duró apenas unos minutos. A los 66′, Gustavo Puerta recuperó el balón en mitad de la cancha y abrió hacia la izquierda para Luis Díaz, quien remató de primera y encontró una débil respuesta del meta uzbeko para firmar el 2-1.

¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán.



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El golpazo final llegó en los últimos segundos del partido. A los 90+9’, Jaminton Campaz aprovechó un centro preciso de Cucho Hernández y definió con un certero cabezazo para sentenciar el 3-1 en Ciudad de México.

Con esta victoria, Colombia se ubicó en el primer lugar del Grupo K con 3 puntos. Más atrás aparecen Congo y Portugal, que igualaron 1-1 y suman una unidad cada uno, mientras que Uzbekistán cierra la tabla sin puntos.

El Grupo K vivirá su segunda jornada el próximo martes 23 de junio. Los lusos abrirán la fecha frente al combinado asiático a las 13:00 horas de Chile en Houston, mientras que los cafeteros cerrarán la jornada ante los africanos a las 22:00 horas en Guadalajara.