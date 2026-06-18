VIDEOS. Otra alegría sudamericana: Luis Díaz lidera el sufrido triunfo de Colombia en su debut en el Mundial 2026
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso a Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K.
Colombia tuvo un estreno triunfal en el Mundial 2026. En un inicio irregular para las selecciones sudamericanas, el equipo de Néstor Lorenzo no falló y venció por 3-1 a la debutante Uzbekistán en el Estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo K.
El conjunto cafetero dominó desde el inicio y generó varias aproximaciones en los primeros minutos. La ocasión más clara se produjo a los 31′, cuando un remate de Luis Díaz dio en el palo, para fortuna de los asiáticos.
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Pese a la resistencia del rival, la “Tricolor” encontró su recompensa sobre el final del primer tiempo. A los 41′, tras una gran asistencia de Díaz, Daniel Muñoz irrumpió en el área y conectó un derechazo en el aire que descolocó al portero Utkir Yusupov para marcar el 1-0.
Sin embargo, la sorpresa se instaló en el complemento. Tras el descanso, Uzbekistán dio el golpe e igualó el marcador gracias al gol de Abbosbek Fayzullaev (61′), quien aprovechó un rebote del arquero colombiano Camilo Vargas y definió en la boca del arco para establecer el 1-1.
Pero la alegría del equipo de Fabio Cannavaro duró apenas unos minutos. A los 66′, Gustavo Puerta recuperó el balón en mitad de la cancha y abrió hacia la izquierda para Luis Díaz, quien remató de primera y encontró una débil respuesta del meta uzbeko para firmar el 2-1.
El golpazo final llegó en los últimos segundos del partido. A los 90+9’, Jaminton Campaz aprovechó un centro preciso de Cucho Hernández y definió con un certero cabezazo para sentenciar el 3-1 en Ciudad de México.
Con esta victoria, Colombia se ubicó en el primer lugar del Grupo K con 3 puntos. Más atrás aparecen Congo y Portugal, que igualaron 1-1 y suman una unidad cada uno, mientras que Uzbekistán cierra la tabla sin puntos.
El Grupo K vivirá su segunda jornada el próximo martes 23 de junio. Los lusos abrirán la fecha frente al combinado asiático a las 13:00 horas de Chile en Houston, mientras que los cafeteros cerrarán la jornada ante los africanos a las 22:00 horas en Guadalajara.
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