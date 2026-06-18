Después de 25 años: Jim Carrey volvería a interpretar a icónico personaje de película ganadora del Oscar

Uno de los personajes navideños más reconocibles del cine podría volver a la pantalla grande.

Universal Pictures e Imagine Entertainment se encuentran desarrollando una secuela de How the Grinch Stole Christmas (El Grinch) (2000), con conversaciones avanzadas para el regreso de Jim Carrey en el papel que marcó a toda una generación.

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Según informó The Hollywood Reporter, el proyecto también contempla el retorno del director Ron Howard, quien volvería a ponerse detrás de cámaras, mientras que el productor Brian Grazer participaría nuevamente desde Imagine Entertainment.

La noticia marca el posible regreso de una de las interpretaciones más recordadas de la carrera de Carrey. La película original, basada en la obra del escritor Dr. Seuss, se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en 2000, recaudando más de 345 millones de dólares en taquilla y obteniendo el Oscar al Mejor Maquillaje.

El nuevo filme contará con un guion desarrollado por Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, reconocidos por su trabajo en exitosas comedias televisivas como Barry, Veep y Curb Your Enthusiasm.

Además de su éxito en cines, la versión protagonizada por Carrey ha mantenido una enorme popularidad en plataformas de streaming, ubicándose entre las películas navideñas más vistas durante los últimos años. De hecho, durante la temporada navideña de 2025 fue una de las cintas más reproducidas en Estados Unidos, superando incluso a la versión animada estrenada en 2018.

Aunque el proyecto aún no tiene título ni fecha de estreno confirmada, el desarrollo de la secuela supone el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular y de una interpretación que sigue siendo considerada un clásico moderno de las fiestas navideñas.