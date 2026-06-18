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Lluvia en Santiago para el fin de semana: el “día clave” en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana

Un sistema frontal avanzará hacia la zona central durante el fin de semana y podría dejar algunas gotas en la capital.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago para el fin de semana: el “día clave” en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana

El invierno se hará sentir con más fuerza durante los próximos días en la zona central del país. Tras varias jornadas marcadas por cambios de nubosidad y mañanas frías, un nuevo escenario meteorológico podría reactivar la opción de precipitaciones en la Región Metropolitana.

Si bien la lluvia pronosticada para el jueves en la madrugada no llegó, un nuevo análisis de Meteored, indica que dos fenómenos influirán en el tiempo de este fin de semana: inestabilidad en altura y el avance de un frente frío desde el sur.

Este último escenario dejará lluvias en varias regiones y un marcado descenso de temperaturas en los termómetros.

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Cuál es el “día clave” para la lluvia en Santiago, según el pronóstico del tiempo

El día clave sería el domingo 21 de junio, jornada en que el sistema frontal alcanzaría parte de la zona central. De acuerdo con el modelo europeo citado por el sitio de expertos, Santiago presentaría cerca de un 70% de probabilidad de precipitaciones.

Eso sí, no se trataría de un evento intenso. Para la capital se proyectan montos bajos, entre 1 y 2 milímetros, suficientes para registrar lluvia débil, pero lejos de un temporal.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el domingo la capital tendrá temperaturas de entre 6 °C de mínima y 14 °C de máxima.

Por lo demás, la opción de agua también alcanzaría a sectores interiores de la Región de Valparaíso, como Los Andes, mientras que el litoral de Valparaíso y San Antonio tendría mejores condiciones durante la jornada.

El portal web también apunta a que el panorama más lluvioso se concentraría desde O’Higgins al sur. En esa zona, el sistema dejaría acumulados mayores, especialmente en sectores del Maule, Ñuble y Biobío.

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