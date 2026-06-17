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Lluvia en Santiago: confirman el día y el momento exacto en que empiezan las nuevas precipitaciones en la Región Metropolitana

La nubosidad comenzará a avanzar hacia la zona central en las próximas horas. Revisa aquí el pronóstico del tiempo.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: confirman el día y el momento exacto en que empiezan las nuevas precipitaciones en la Región Metropolitana

La posibilidad de lluvia vuelve a aparecer en el pronóstico para la ciudad de Santiago. Aunque no se espera un sistema frontal intenso sobre la capital, la nubosidad que avanzará hacia la zona central podría dejar algunas precipitaciones durante las próximas horas.

Según explicó el meteorólogo Jaime Leyton, de Megatiempo, la cobertura nubosa comenzará a aumentar durante este miércoles 17 de junio y podría favorecer la caída de gotas aisladas en sectores de la Región Metropolitana, en particular durante la el jueves 18.

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A qué hora podría llover en Santiago este jueves 18 de junio

De acuerdo con el especialista, el momento clave sería la madrugada del jueves 18 de junio. “Aumenta la probabilidad de que algunas gotas ocasionales” afecten a la capital, señaló Leyton al entregar uno de sus pronósticos más recientes.

Por otro lado, el informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también apunta a lo mismo. Ahí se habla de cielo cubierto y chubascos aislados durante la madrugada y mañana de la jornada.

Esta última fuente habla de tempeturas que irán entre los 7°C de mínima y 15°C de máxima. En ese contexto, durante la tarde volverá la nubosidad parcial y en la noche el cielo ya estará despejado.

La opción de lloviznas podría abarcar sectores costeros y algunos puntos interiores, con chance de avanzar hacia los valles de la RM.

Leyton recalcó que la ventana se cerraría rápidamente durante la mañana. “Ya al amanecer esta nubosidad se disipará y dará paso a cielos despejados”, comentó.

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Dirección Meteorológica de Chile

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