Cristián Garay está debutando como árbitro principal en esta Copa del Mundo. Sin embargo, su primer partido no ha estado exento de polémica.

A los 32 minutos, el referí chileno cobró penal para Canadá tras una falta del lateral qatarí, Homam El-Amin sobre Tajon Buchanan, delantero canadiense que quedaba solo frente al arco. Debido a esto, Garay le mostró tarjeta amarilla al defensor. La infracción trajo múltiples reclamos de asiáticos que le decían que no era falta.

A causa de esto, el VAR revisó la jugada y le notificó al juez nacional que la falta no era dentro del área, sino que al borde. Garay, con un impecable inglés, le comunicó al estadio que cambió su decisión para cobrar tiro libre y decidió expulsar a El-Amin por ser último hombre.

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