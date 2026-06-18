;

VIDEO. Inglés perfecto, pero muy cuestionado: Cristián Garay protagoniza su primera gran polémica en el Mundial 2026

El árbitro nacional está debutando en la Copa del Mundo y su primer partido ha estado marcado por una gran polémica en el primer tiempo.

Lucas San Martín

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images)

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

Cristián Garay está debutando como árbitro principal en esta Copa del Mundo. Sin embargo, su primer partido no ha estado exento de polémica.

A los 32 minutos, el referí chileno cobró penal para Canadá tras una falta del lateral qatarí, Homam El-Amin sobre Tajon Buchanan, delantero canadiense que quedaba solo frente al arco. Debido a esto, Garay le mostró tarjeta amarilla al defensor. La infracción trajo múltiples reclamos de asiáticos que le decían que no era falta.

Más información

ADN

A causa de esto, el VAR revisó la jugada y le notificó al juez nacional que la falta no era dentro del área, sino que al borde. Garay, con un impecable inglés, le comunicó al estadio que cambió su decisión para cobrar tiro libre y decidió expulsar a El-Amin por ser último hombre.

Revisa el video de la polémica acá

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad