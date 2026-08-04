Partidos del fútbol chileno hoy 4 de agosto: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / CRISTIAN CÁCERES/ AGENCIA UNO

Hoy, martes 4 de agosto, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros zanjarán el grupo F de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 4 de agosto comenzará a las 19:30 horas, con dos choques en simultáneo que resolverán los dos elencos que avanzarán a los octavos de final.

Uno será en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense recibirá a Rangers. Reiniero Alvarado será el juez del partido, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego se desarrollará en el Ester Roa Rebolledo, lugar en que Universidad de Concepción se medirá ante Curicó Unido, con arbitraje de Gastón Philippe. Este juego no tendrá transmisión por TV.