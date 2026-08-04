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VIDEO. Volcán de Fuego entra en fuerte erupción: Guatemala activa alerta naranja y ordena evacuaciones

El coloso expulsa lava y columnas de gases y cenizas que alcanzan hasta seis kilómetros de altura.

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Las autoridades de Guatemala declararon alerta naranja a nivel nacional debido a una fuerte erupción del volcán de Fuego, ubicado cerca de la capital.

El macizo mantiene una intensa expulsión de lava, gases y cenizas, con columnas que alcanzan entre 5.000 y 6.000 metros de altura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) comenzó la evacuación de dos caseríos cercanos al volcán ante el riesgo de que aumente la actividad.

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Se declara la alerta anaranjada —peligro— a nivel nacional por la erupción del volcán de Fuego”, comunicó el organismo.

Suspenden clases y advierten que la actividad podría intensificarse

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación de Guatemala suspendió las clases presenciales durante el lunes y martes en comunidades de tres departamentos. La decisión afecta al caserío El Porvenir, en Sacatepéquez; la cabecera de Escuintla; y Yepocapa, en Chimaltenango.

El nivel naranja corresponde a una condición de peligro y antecede a la alerta roja de emergencia. Por ello, las autoridades mantienen activos sus protocolos de evacuación y vigilancia en las localidades ubicadas dentro del área de influencia del volcán.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que el coloso conserva una emisión intensa de gases, cenizas y fragmentos de lava. El organismo señaló que esta actividad “podría incrementarse”, por lo que llamó a la población a seguir las instrucciones oficiales.

Los equipos de emergencia continúan monitoreando la evolución de la erupción y la dispersión de las cenizas, mientras se evalúa la necesidad de ampliar las evacuaciones o elevar el nivel de alerta si las condiciones empeoran.

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