Las autoridades de Guatemala declararon alerta naranja a nivel nacional debido a una fuerte erupción del volcán de Fuego, ubicado cerca de la capital.

El macizo mantiene una intensa expulsión de lava, gases y cenizas, con columnas que alcanzan entre 5.000 y 6.000 metros de altura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) comenzó la evacuación de dos caseríos cercanos al volcán ante el riesgo de que aumente la actividad.

Se declara la alerta anaranjada —peligro— a nivel nacional por la erupción del volcán de Fuego”, comunicó el organismo.

Suspenden clases y advierten que la actividad podría intensificarse

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación de Guatemala suspendió las clases presenciales durante el lunes y martes en comunidades de tres departamentos. La decisión afecta al caserío El Porvenir, en Sacatepéquez; la cabecera de Escuintla; y Yepocapa, en Chimaltenango.

El nivel naranja corresponde a una condición de peligro y antecede a la alerta roja de emergencia. Por ello, las autoridades mantienen activos sus protocolos de evacuación y vigilancia en las localidades ubicadas dentro del área de influencia del volcán.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que el coloso conserva una emisión intensa de gases, cenizas y fragmentos de lava. El organismo señaló que esta actividad “podría incrementarse”, por lo que llamó a la población a seguir las instrucciones oficiales.

Los equipos de emergencia continúan monitoreando la evolución de la erupción y la dispersión de las cenizas, mientras se evalúa la necesidad de ampliar las evacuaciones o elevar el nivel de alerta si las condiciones empeoran.