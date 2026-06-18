“Esto no es mío”: carpintero devolvió más de 90 millones depositado por error en BancoEstado / Hans Scott

Un error en una sucursal de BancoEstado dejó a Rodrigo Valencia, un carpintero chileno, con $99 millones en su cuenta cuando solo debía recibir $9 millones por la devolución de una boleta de garantía asociada a un proyecto de fabricación de muebles para el Parque Metropolitano.

Al revisar el depósito, Valencia notó que la cifra era mucho mayor a la esperada. “Voy a verificar y veo que tengo $99 millones. Dije: ‘soy rico’, pero fue un segundo nomás”, relató a The Clinic.

Tras percatarse de la equivocación, informó de inmediato a la funcionaria que lo atendía. El banco corrigió la operación minutos después y retiró automáticamente los $90 millones depositados por error.

“Vi el monto y dije: ‘esto no es mío’”

El trabajador aseguró que nunca consideró quedarse con el dinero. “Vi el monto y dije: ‘esto no es mío’” y agregó que “perfectamente me podría haber ido, pero nunca se me pasó por la cabeza”.

Además, explicó que actuó pensando en los valores con los que fue criado y en las posibles consecuencias para la cajera involucrada.

“Por lo que me criaron. Siempre honesto. No ando pensando en cagarme a la gente”, afirmó. Tras solucionar el inconveniente, aseguró que desde BancoEstado le agradecieron por advertir el error.