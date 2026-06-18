;

“Esto no es mío”: carpintero devolvió más de 90 millones depositado por error en BancoEstado

El trabajador detectó que recibió $99 millones en vez de $9 millones, alertó a la sucursal y evitó consecuencias para la funcionaria involucrada.

Martín Neut

“Esto no es mío”: carpintero devolvió más de 90 millones depositado por error en BancoEstado

“Esto no es mío”: carpintero devolvió más de 90 millones depositado por error en BancoEstado / Hans Scott

Un error en una sucursal de BancoEstado dejó a Rodrigo Valencia, un carpintero chileno, con $99 millones en su cuenta cuando solo debía recibir $9 millones por la devolución de una boleta de garantía asociada a un proyecto de fabricación de muebles para el Parque Metropolitano.

Al revisar el depósito, Valencia notó que la cifra era mucho mayor a la esperada. “Voy a verificar y veo que tengo $99 millones. Dije: ‘soy rico’, pero fue un segundo nomás”, relató a The Clinic.

Revisa también:

ADN

Tras percatarse de la equivocación, informó de inmediato a la funcionaria que lo atendía. El banco corrigió la operación minutos después y retiró automáticamente los $90 millones depositados por error.

“Vi el monto y dije: ‘esto no es mío’”

El trabajador aseguró que nunca consideró quedarse con el dinero. “Vi el monto y dije: ‘esto no es mío’” y agregó que “perfectamente me podría haber ido, pero nunca se me pasó por la cabeza”.

Además, explicó que actuó pensando en los valores con los que fue criado y en las posibles consecuencias para la cajera involucrada.

Por lo que me criaron. Siempre honesto. No ando pensando en cagarme a la gente”, afirmó. Tras solucionar el inconveniente, aseguró que desde BancoEstado le agradecieron por advertir el error.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad