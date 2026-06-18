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El fuerte intercambio entre Beatriz Sánchez y Rodolfo Carter que obligó a intervenir al conductor de un matinal

Los senadores debatían sobre las polémicas de los primeros 100 días del Gobierno cuando la conversación escaló rápidamente.

Javiera Rivera

El fuerte intercambio entre Beatriz Sánchez y Rodolfo Carter que obligó a intervenir al conductor de un matinal

Un duro intercambio protagonizaron la senadora Beatriz Sánchez (Frente Amplio) y el senador Rodolfo Carter (Partido Republicano) durante una entrevista en el matinal Tu Día, donde analizaban las polémicas que han marcado los primeros 100 días del Gobierno.

La tensión surgió cuando Sánchez cuestionó la idea de que Chile estuviera atravesando una situación de “emergencia” económica, lo que provocó una rápida respuesta de Carter, quien criticó al oficialismo.

“Me agota, senadora, que ustedes actúen de esta forma tan adolescente; como si hubieran estado de vacaciones durante cuatro años”, afirmó el exalcalde de La Florida.

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“Te pasas cuatro pueblos”

En respuesta, la parlamentaria rechazó sus declaraciones: “¡Te pasas cuatro pueblos con lo que estás diciendo! Dices que somos adolescentes, que no estamos dando respuestas y no es así”.

Sin embargo, el momento más tenso de la jornada llegó cuando Carter le replicó: “¿En qué planeta vive usted?”, frase que generó una inmediata reacción de la parlamentaria.

Finalmente y ante las constantes interrupciones, el periodista José María del Pino intervino y pidió a ambos senadores que hablaran de uno en uno para continuar el debate.

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