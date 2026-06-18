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VIDEO. Carabineros recupera tres camiones con encargo por robo en la región de Antofagasta

El procedimiento se realizó durante patrullajes preventivos en la ruta 27-CH.

Javiera Rivera

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un operativo de Carabineros en la zona fronteriza de la Región de Antofagasta permitió recuperar tres camiones que mantenían encargo vigente por robo y detener a un hombre por el delito de receptación.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del miércoles, mientras funcionarios de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama realizaban patrullajes preventivos en la ruta 27-CH.

En medio de las fiscalizaciones, los uniformados encontraron dos camiones abandonados a un costado del camino. Tras revisar sus antecedentes, se confirmó que ambos habían sido robados durante la misma jornada.

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Mientras continuaban las diligencias en el lugar, un tercer camión que circulaba por la ruta llamó la atención del personal policial. Al ser fiscalizado, se comprobó que también mantenía encargo vigente por robo.

Finalmente, el conductor del vehículo, un ciudadano chileno con antecedentes policiales, fue detenido por receptación y quedó a disposición de la justicia.

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