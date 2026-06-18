Detienen a 5 militares bolivianos en Colchane: habrían ingresado por paso no habilitado

La Jefatura de área fronteriza del Ejército en Tarapacá informó que Carabineros detuvo a 5 militares bolivianos a la altura del Salar de Coipasa, en la zona fronteriza con la comuna de Colchane, quienes habrían ingresado por un paso no habilitado.

Según indicaron para Radio ADN, estos individuos fueron detectados por un puesto de observación fronterizo del Ejército, quienes informaron al personal policial para que adoptara el procedimiento de acuerdo al protocolo existente.

El comisionado presidencial Alberto Soto señaló que el procedimiento se enmarca en las labores coordinadas que se desarrollan en la zona fronteriza. “Este tipo de situaciones corresponde al trabajo interagencial realizado en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo de la Macrozona Norte”, manifestó la autoridad.

Durante el operativo se incautó un vehículo militar sin placa patente, marca Toyota, modelo Land Cruiser, además de cinco pistolas, un fusil de guerra, municiones, tres cartuchos de gas CS y una granada de mano de gas. Según los antecedentes preliminares, no se pudo establecer vinculación con delito de contrabando u otro ilícito.

Por ello, la totalidad del armamento y munición será remitida con cadena de custodia al Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Iquique para su revisión e informe técnico, antes de ser derivada vía Cancillería a Bolivia. En tanto, el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía del Tamarugal y los cinco militares serán reconducidos por el Complejo Fronterizo Colchane, mediante protocolo coordinado con la Policía de Investigaciones.

Este no es un caso aislado, ya que en diciembre de 2024, tres militares fueron detenidos en la misma zona, donde dos de ellos estaban armados.