Nieve y tormentas eléctricas en Chile: Meteorología emite avisos para dos regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile emitió tres avisos por nieve y tormentas eléctricas para dos regiones del norte del país, debido al avance de una vaguada en altura que afectará principalmente zonas cordilleranas y precordilleranas.

Los avisos rigen para sectores de Antofagasta y Atacama, donde se esperan probables nevadas y ocurrencia de tormentas eléctricas durante este jueves 18 de junio.

Qué zonas serán afectadas por nieve y tormentas eléctricas en Chile

El primer aviso corresponde a Nevadas Normales a Moderadas, vigente desde la noche del miércoles 17 hasta la noche del jueves 18 de junio. La condición sinóptica asociada es una vaguada en altura y afectará la cordillera de Antofagasta y Atacama.

Según el pronóstico, en la cordillera de Antofagasta podrían caer entre 5 y 10 centímetros de nieve. En tanto, para la cordillera de Atacama se estiman acumulados mayores, entre 10 y 20 centímetros. Meteorología también advirtió probabilidad de ventisca en estos sectores.

El segundo aviso apunta a Probables Nevadas durante la madrugada y mañana de este jueves. En Antofagasta, las zonas afectadas serán la precordillera y la precordillera salar, con montos estimados entre 1 y 3 centímetros. La isoterma cero se ubicará entre los 3.300 y 4.000 metros.

Para Atacama, el aviso considera la precordillera, con acumulados estimados entre 2 y 5 centímetros de nieve. En esa zona, la isoterma cero estará entre los 2.700 y 3.100 metros.

El tercer aviso emitido por la DMC corresponde a Probables Tormentas Eléctricas, también asociado a una vaguada en altura. Este fenómeno se prevé durante la madrugada y mañana del jueves 18 de junio.

Las tormentas eléctricas podrían afectar la cordillera de Antofagasta y sectores de la precordillera y cordillera de Atacama. Ante este escenario, se recomienda precaución en rutas cordilleranas y atención a la información oficial.