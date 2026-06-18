;

Nieve y tormentas eléctricas en Chile: Meteorología emite avisos para dos regiones del país

Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Getty Images

La Dirección Meteorológica de Chile emitió tres avisos por nieve y tormentas eléctricas para dos regiones del norte del país, debido al avance de una vaguada en altura que afectará principalmente zonas cordilleranas y precordilleranas.

Los avisos rigen para sectores de Antofagasta y Atacama, donde se esperan probables nevadas y ocurrencia de tormentas eléctricas durante este jueves 18 de junio.

Qué zonas serán afectadas por nieve y tormentas eléctricas en Chile

El primer aviso corresponde a Nevadas Normales a Moderadas, vigente desde la noche del miércoles 17 hasta la noche del jueves 18 de junio. La condición sinóptica asociada es una vaguada en altura y afectará la cordillera de Antofagasta y Atacama.

Revisa también:

ADN

Según el pronóstico, en la cordillera de Antofagasta podrían caer entre 5 y 10 centímetros de nieve. En tanto, para la cordillera de Atacama se estiman acumulados mayores, entre 10 y 20 centímetros. Meteorología también advirtió probabilidad de ventisca en estos sectores.

El segundo aviso apunta a Probables Nevadas durante la madrugada y mañana de este jueves. En Antofagasta, las zonas afectadas serán la precordillera y la precordillera salar, con montos estimados entre 1 y 3 centímetros. La isoterma cero se ubicará entre los 3.300 y 4.000 metros.

Para Atacama, el aviso considera la precordillera, con acumulados estimados entre 2 y 5 centímetros de nieve. En esa zona, la isoterma cero estará entre los 2.700 y 3.100 metros.

El tercer aviso emitido por la DMC corresponde a Probables Tormentas Eléctricas, también asociado a una vaguada en altura. Este fenómeno se prevé durante la madrugada y mañana del jueves 18 de junio.

Las tormentas eléctricas podrían afectar la cordillera de Antofagasta y sectores de la precordillera y cordillera de Atacama. Ante este escenario, se recomienda precaución en rutas cordilleranas y atención a la información oficial.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad