El diagnóstico que sorprendió a Naya Fácil: qué es la blefaroptosis y por qué requiere atención médica

En las últimas horas, la creadora de contenidos Naya Fácil preocupó a sus seguidores luego de revelar, a través de su cuenta de Instagram, que debió acudir a un servicio de urgencias debido a un problema en uno de sus ojos.

Naya relató que comenzó a notar la caída de uno de sus párpados y que, con el paso de las horas, la situación empezó a preocuparla.

Finalmente, la influencer fue diagnosticada con blefaroptosis, por lo que deberá seguir un tratamiento médico.

¿Qué es la blefaroptosis?

Según el sitio MedlinePlus, la blefaroptosis, también conocida como ptosis o párpado caído, corresponde a la caída de uno o ambos párpados debido a la debilidad del músculo elevador, daño en los nervios, el envejecimiento u otras causas.

De acuerdo con el mismo sitio, una persona debe consultar a un médico u oftalmólogo si el párpado caído afecta su apariencia o su visión, si el párpado se cae o se cierra de forma repentina, o si el problema se presenta junto con otros síntomas, como visión doble o dificultad para ver.