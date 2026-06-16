En medio de debate por redes sociales en menores: expertos alertan por pérdida de pensamiento crítico en estudiantes

En medio de los cuestionamientos por el uso de redes sociales, pantallas e inteligencia artificial en niños, niñas y adolescentes, expertos advierten que el gran desafío educativo ya no está solo en acceder a información, sino en desarrollar pensamiento analítico.

La preocupación surge en una época marcada por respuestas instantáneas. Hoy, una consulta puede resolverse en segundos gracias a buscadores, plataformas digitales o herramientas de IA.

Sin embargo, especialistas alertan que esa rapidez puede afectar la capacidad de los estudiantes para investigar, comparar, cuestionar y resolver problemas por sí mismos.

El riesgo de acostumbrarse a respuestas inmediatas

La coordinadora curricular de Academia Ziemax, Giselle Sepúlveda, explicó que el valor humano en este nuevo escenario está en saber pensar, no solo en obtener datos. “Hoy la inteligencia artificial puede entregar datos en cuestión de segundos. En este escenario, el valor humano radica en el pensamiento analítico”, señaló.

Según la especialista, esa habilidad implica formular mejores preguntas, entregar instrucciones claras a la tecnología, revisar los resultados y dividir problemas complejos en partes más simples. En otras palabras, no basta con recibir una respuesta: también hay que entender cómo se llegó a ella.

Uno de los principales riesgos está en la llamada “tolerancia a la frustración cognitiva”, es decir, la capacidad de sostener el esfuerzo mental antes de llegar a una conclusión. Sepúlveda advirtió que “al eliminar la fricción, la inteligencia artificial y los buscadores reducen la tolerancia a la frustración cognitiva”.

La experta agregó que, cuando la respuesta no aparece de inmediato, muchos estudiantes pueden abandonar el proceso de análisis. Por eso, alertó: “Existe el riesgo de aprender dónde encontrar la respuesta, pero no cómo se llegó a ella”.

Para enfrentar este escenario, desde Academia Ziemax recomiendan que familias y colegios promuevan conversaciones con preguntas como: ¿por qué crees eso?, ¿qué evidencia respalda tu respuesta? o ¿existe otra forma de resolver este problema?

También sugieren incorporar desafíos cotidianos, como elaborar un presupuesto familiar, comparar opciones o tomar decisiones justificadas. En el colegio, una estrategia clave es evaluar no solo el resultado final, sino también el proceso, mediante mapas mentales, contraste de fuentes y registro de errores.

Sepúlveda concluyó que “el pensamiento analítico no se desarrolla mediante la memorización de contenidos, sino a través de oportunidades frecuentes para observar, cuestionar, reflexionar y resolver problemas”.