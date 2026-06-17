Terror en Cesfam de Osorno: sujetos armados persiguen a hombre herido y obligan a suspender atenciones

El Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Rahue Alto, en la ciudad de Osorno, debió suspender temporalmente su funcionamiento luego de que se registrara una violenta riña con disparos en las afueras del recinto asistencial. El incidente desató la preocupación entre los funcionarios y usuarios presentes, quienes se vieron obligados a buscar resguardo en sectores más seguros del establecimiento para protegerse de un eventual ataque.

Según los antecedentes entregados por el gobernador provincial de Osorno, Alejandro Revin, la emergencia escaló cuando un hombre lesionado ingresó al CESFAM solicitando atención médica urgente, mientras era perseguido por un grupo de personas, entre las cuales una portaba un arma.

Frente a la gravedad de los hechos, el presidente regional de la Confederación de Trabajadores de la Salud, Yuri Nova, repudió el suceso y exigió mayor seguridad. El dirigente gremial emplazó a las autoridades a cumplir los compromisos adquiridos con la organización, solicitando aumentar la cantidad y frecuencia de las rondas policiales en las inmediaciones de los establecimientos de salud. Además, Nova advirtió que esto no es un hecho aislado, recordando que en Puerto Montt también han enfrentado situaciones de similar gravedad recientemente.

Pese al caos generado y a la interrupción del servicio médico, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por este violento altercado, y se desconocen las causas exactas que originaron la riña en la Región de Los Lagos.