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Registro de vándalos en Chile: estos son todos los beneficios sociales que se podrán perder por cometer “incivilidades”

El Gobierno propone suspender y prohibir por cinco años el acceso al financiamiento de la educación superior y a la Pensión Garantizada Universal para quienes sean condenados por delitos que afecten gravemente el orden y los bienes públicos.

Mario Vergara

Presidencia

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El Gobierno presentó un proyecto de ley que busca castigar de forma administrativa y económica a quienes cometan actos de vandalismo o incivilidades en el país. A través de la creación del “Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades”, el cual será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, los infractores quedarán inhabilitados para acceder a una amplia gama de subsidios, becas, fondos públicos y beneficios estatales.

El objetivo central de la iniciativa es desincentivar las conductas que dañen bienes públicos, infraestructura comunitaria y servicios esenciales. Quienes ingresen a este listado enfrentarán la suspensión o prohibición temporal de numerosos beneficios que otorga el Estado.

A continuación, detallamos todos los beneficios y derechos a los que se perderá acceso tras ser incorporado al registro:

Vivienda y Transporte

  • Subsidios Habitacionales: Quedará prohibido postular o ingresar a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que incluye el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Integración Social y Territorial, Habitabilidad Rural y el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional.
  • Subsidio de Arriendo: Se prohíbe el acceso o se suspende el beneficio del Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda.
  • Tarifas rebajadas en transporte: Se inhabilitará el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y del beneficio de tarifa rebajada para adultos mayores en el transporte público.
  • Licencia de conducir: Se aplicará la prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir, o bien se procederá a su suspensión.

Revisa también:

ADN

Educación, Ciencia y Cultura

  • Becas y Gratuidad: Habrá prohibición total para acceder a las becas de Educación Superior del Ministerio de Educación, así como a las becas de postgrado. Además, en el caso de cometer actos vandálicos especialmente graves, se suspenderá o prohibirá el acceso a la Gratuidad en la educación superior.
  • Fondos de Investigación: No se podrá acceder a los fondos públicos para investigación e innovación financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ni por el Ministerio de Ciencia.
  • Pase Cultural y Fondos Artísticos: Se prohibirá el acceso al aporte monetario del “Pase Cultural” y el infractor quedará inhabilitado para postular como responsable o ejecutor de proyectos a los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Trámites Civiles y Económicos

  • Retención de impuestos: En caso de existir una multa impaga asociada a la conducta, la Tesorería General de la República retendrá de la devolución anual de impuesto a la renta el monto equivalente a dicha deuda.
  • Pasaporte: Existirá la expresa prohibición de obtener o renovar el pasaporte.
  • Pensiones y Derechos Municipales: Se establece la pérdida de la pensión de gracia entregada por el Presidente de la República. Para los delitos calificados como especialmente graves, también se prohibirá o suspenderá el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Adicionalmente, se suspenderán las exenciones o rebajas en el pago de los derechos de aseo domiciliario.
  • Permisos comerciales en la vía pública: Se revocarán los permisos precarios o concesiones para el uso o explotación de bienes nacionales de uso público, y no se podrán solicitar nuevos permisos.

Restricciones de Esparcimiento

  • Espectáculos y Casinos: Las personas inscritas tendrán estricta prohibición de asistir a espectáculos masivos, a partidos de fútbol profesional y de ingresar a los casinos de juego del país.

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