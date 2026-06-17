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Gobierno crea fuerza de tarea por caso de niños haitianos investigado como presunto tráfico de menores

La medida surge tras una denuncia de Migraciones que detectó el ingreso reiterado de grupos de NNA acompañados por los mismos adultos.

Martín Neut

Gobierno crea fuerza de tarea por caso de niños haitianos investigado como presunto tráfico de menores

Gobierno crea fuerza de tarea por caso de niños haitianos investigado como presunto tráfico de menores

El Gobierno creó una fuerza de tarea interministerial para apoyar la búsqueda de niños haitianos cuyo ingreso al país está siendo investigado por la Fiscalía como un eventual caso de tráfico de menores.

La decisión fue adoptada este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, convocada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

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El equipo será encabezado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y contará con la participación de distintos ministerios, además de la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

“Grupos de entre 2 y 18 niños”

La medida surge luego de que el Sermig presentara una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por antecedentes detectados en vuelos provenientes de Haití durante 2025.

Según informó el organismo, entre enero y octubre del año pasado se identificó el ingreso reiterado de grupos de menores haitianos al país.

En ese contexto, señaló que “se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos”.

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