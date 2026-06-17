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Colisión múltiple entre tres camiones provoca emergencia y restringe tránsito en Ruta 5 Norte de Los Vilos

La emergencia ocurrido en el kilómetro 194 mantiene una pista habilitada, con lesionados ya derivados a un recinto asistencial mientras se investigan las causas.

Martín Neut

Accidente Los Vilos

Accidente Los Vilos / Foto: DavidNoticias

Una colisión múltiple entre tres camiones se registró la noche de este miércoles en el kilómetro 194 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo.

El accidente ocurrió en dirección de norte a sur y mantiene una pista habilitada mientras continúan los trabajos de emergencia.

Según informó Carabineros, los vehículos protagonizaron un choque por alcance en un sector donde minutos antes se había registrado otro accidente de tránsito menor con personas lesionadas y daños materiales. Las causas del segundo siniestro son materia de investigación.

Llamado a conducir con precaución

Al llegar al lugar, personal policial constató que los lesionados ya habían sido trasladados al Hospital de Los Vilos. Hasta ahora, las autoridades no han precisado la cantidad de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Carabineros realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido e informó los antecedentes a la Fiscalía local, mientras reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar la distancia de seguridad.

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